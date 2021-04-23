韓國男神宋仲基孖女星全汝彬、2PM成員澤演等人主演的tvN劇集《Vincenzo》，經過上周停播後，將於明晚播出第17集，香港劇迷可於Netflix追看新劇。

為母報仇

《Vincenzo》餘下四集就大結局，劇情亦越發緊湊，上集提到澤演殺了宋仲基的母親，宋仲基嬲爆反擊，去到澤演身處的地方，並舉槍指向對方。從劇組今日公開的劇照可見，宋仲基未有一槍殺死澤演等人，只向對方進行最後的警告，他亦一臉漠然地望着前方，似乎只在思考下一步。另一劇照中就見全汝彬一臉緊張、凝重的表情，反而澤演及郭東延就在一片混亂中，露出驚慌的樣子。

舊照流出

另外，據工作人員透露，《Vincenzo》今日在錦加大廈進行最後的拍攝，令fans都好奇結局。同時網上流出宋仲基去年到餐廳食飯，跟網民親民合照的靚仔相，明顯可見宋仲基拍攝《Vincenzo》期間瘦了不少。

此外，宋仲基的前妻宋慧喬目前正身在釜山拍攝新劇《現在分手中》，網上再流出她與拍檔張基龍的開工照，引起熱議。

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