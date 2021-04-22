有「金牌監製」之稱的戚其義，1976年入無綫跟隨甘國亮由場務做起，1992年轉投亞視，兩年後回巢擔任無綫戲劇製作經理，他製作的劇集如《創世紀》等留下膾炙人口的金句，而被封神劇的《天與地》及《金枝慾孽》，更令他兩度獲萬千星輝頒獎典禮最佳劇集獎。

《天與地》隱喻六四禁播

2011年的《天與地》由林保怡、陳豪、佘詩曼、邵美琪及黃德斌等主演，故事講一班年輕人登雪山時遇意外，為求存把重傷的朋友殺害充飢。此劇題材涉及搖滾、人性、政治及宗教議題，尤其人食人的情節引來極大迴響，更因被指有政治隱喻而被內地廣電局禁播。

《金枝慾孽》深宮勾心鬥角

2006年的《金枝慾孽》掀起日後女性的宮鬥劇熱潮，女主角張可頤、佘詩曼、黎姿、鄧萃雯均因而人氣急升，該劇亦因是歷年來最多視后參與的作品而備受注視，劇集中盡顯人性醜惡面，宮中一眾妃子為了上位爾虞我詐，戲味十足，深得觀眾共鳴，劇集收視曾爆升逾41點。

《妙手仁心》揭露人性善惡

2000年《妙手仁心》共有三個系列，第一部監製為鄧特希，之後兩部則為戚其義監製，故事環繞醫務人員發生的故事，主要的演員有吳啟華、林保怡、陳慧珊及蒙嘉慧等，此劇反映醫生工作以外的生活，主角們在愛情、友情及命運中掙扎，並傳遞人人平等的理念，相當有愛。

《創世紀》諷刺地產霸權

1999年的《創世紀》為無綫經典長劇，兩輯加起共106集，卡士強勁，除羅嘉良、郭晉安、陳錦鴻及古天樂，女角有郭可盈、陳慧珊、蔡少芬及邵美琪。故事講羅嘉良是身家雄厚的商家，創立無煙城計劃，當中演許文彪的陳錦鴻一段「買唔到樓」諷刺地產霸權的對白，至今仍廣為傳頌。

《O記實錄》拍檔火爆反貪

1995年播出的《O記實錄》講述男主角黃日華及陳錦鴻兩人飾演O記探員的故事，是當年反貪劇的先鋒，兩人性格及辦案方式大相徑庭，經常產生磨擦，女主角是郭可盈及趙學而，翌年再播續集，講郭可盈於美國車禍身亡，女主角變成黎姿，演導遊的她與黃日華在加拿大邂逅結緣。