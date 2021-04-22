日本著名影星千葉真一的24歲「星二代」兒子新田真劍佑，去年5月在疫情期間被傳媒拍到偕女友及男星山田孝之和索模丹羽仁希（Niki）等，到沖繩度假被鬧爆播毒。新一期《女性Seven》雜誌前日爆料指真劍佑的31歲同居女友曾經是一名童星後，身份隨即被起底是曾演出電影《NANA》的岡本奈月。

前夫為形象設計師

近期忙於與型男竹野內豐拍攝富士電視台「月9」劇《第一刑事部的烏鴉》的真劍佑，將於下月停止日本藝能活動，正式進軍海外，有指他考慮帶女友一同到荷李活發展。《女性Seven》報道指，真劍佑與女友於2018年秋天認識，當時女方已婚有一名做形象設計的老公，她因真劍佑的介入而離婚。報道曝光後，真劍佑的女友隨即被起底，指女友的資料與童星出身的岡本奈月十分脗合，而岡本的前夫是影帝菅田將暉的御用著名形象設計師豬塚慶太。

岡本奈月於1989年在日本三重縣出世，八歲時以童星身份出道，做過模特兒，除了演過多部電視劇和電影外，也拍過廣告和在恐怖遊戲《死魂曲》（SIREN）演出。她的演技獲得一致認同，但卻於2012年離開事務所，及後退出藝能界，隱退後非常注重私隱。

據悉，岡本的前夫豬塚慶太於大前年工作時認識真劍佑，因豬塚慶太曾帶同岡本到工作現場，從而令岡本和真劍佑結識。岡本與豬塚慶太於2019年離婚後不久，與真劍佑撻着，有圈中人指豬塚慶太至今仍然未能接受現實：「由交往開始至今已經兩年，他即使聽到身邊人談論，但仍不相信兩人交往，認為是謊言。」有傳媒指，岡本雖然在離婚後才與真劍佑交往，但因兩段關係相距的時間很短，不排除真劍佑搶人老婆。

千葉真一曾見岡本

對於兒子的緋聞，老竇千葉真一向傳媒表示不會干涉真劍佑的感情生活，雖然承認有見過報道所指的女子，但表示不知道她與真劍佑是情侶關係，只在工作場合的飯局見過面。