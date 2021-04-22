隨着ViuTV近年崛起掀電視大戰，無綫不但邀曾志偉回巢大肆改革，更針對ViuTV的節目搶攻，不過，現今的電視大戰又豈只兩台，近年積弱的亞視雖然已轉型成網絡電視，但今年突然發力，不但斥資千萬製作節目，近日更找來金牌監製戚其義開拍網劇。戚其義向來是收視保證，今次製作的全新都市愛情劇，還找來無綫的「十優港姐」麥明詩（Louisa）倒戈做女主角，單是噱頭已經夠吸引。

今年29歲、英國劍橋大學法律系畢業的「十優港姐」麥明詩，年半前放棄與無綫續約，改簽一年一騷的「綠葉價」，全職加入著名跨國顧問公司做商業顧問，重拾律師本行，不過，麥明詩並非完全淡出娛樂圈，遇着她喜歡的劇本，她還是會業餘拍戲。《蘋果》近日收到消息，她將復出拍攝網劇，頭炮並非幫娘家無綫，而是接演亞視投資、戚其義監製的30集時裝愛情劇，與黃又南、麥子樂、林耀聲、陳雅麗等合作，而戚其義的愛將黃德斌亦有份參演，比無綫一直沿用「自己人」的配搭更具新鮮感。

林文龍問樂易玲「要人」

近年無綫被ViuTV狙擊，搶佔年輕人市場，曾志偉入主無綫做揸弗人後，自爆第一時間向ViuTV高層魯庭暉「借人」，邀請姜濤上節目，可惜遭一口拒絕。據知今次是由曾擔任亞視副總裁、現已轉職為亞洲心動娛樂（AMM）香港區副總裁的林文龍出面，向無綫高層樂易玲「要人」，由於AMM是網劇，並不屬於免費電視台，故無綫才願意打開方便之門，但就要「搭單」加入幾位無綫藝人演出，增加親生仔女在不同平台的曝光機會，2019年港姐亞軍兼最上鏡小姐王菲便是其中一位。

麥明詩雖已大半個身抽離娛樂圈，但對演戲仍有心癮，最後一部在無綫演出劇集《殺手》飾演視障人士，亦被伍詠薇公開讚有「意外驚喜」。無綫其實一直有找麥明詩復出拍劇，但由於拍攝時間太長，一開工便超過24小時冇得瞓，還要拍足三至四個月，對有正職的麥明詩來說難請假，所以一直未能成事。相反，戚其義今次非常遷就麥明詩，承諾在一個月內拍完，讓她可以向公司請假及用有薪假期去拍戲，在不影響律師事務下讓她繼續追演藝夢，兩全其美。

麥明詩：一向欣賞戚其義

今次戚其義監製的愛情劇原定3月開始拍攝，但因疫情一再推遲，現在已落實下月開拍。《蘋果》昨日聯絡戚其義，他直認找麥明詩參演，但問是否難請到她？他則說：「唔難呀，畀錢咪得囉，貴唔貴？唔知，公司處理，佢哋遲啲會搞宣傳，我都唔好講太多。」而麥明詩亦以短訊回覆：「一向好欣賞監製戚其義，上班之餘，可以喺公餘時間參與，keep到演戲呢個興趣，好開心。」

其實今年亞視突然投資拍劇開節目，未知是否與去年5月被香港科技園公司入稟控告有關，控方指亞視使用大埔工業邨廠房違反批地條款，指控亞視未有從事製作電視節目和電影等，另有報道就曾指2020年底，亞視於廠房舉辦招商活動，推銷與虛擬貨幣Filecoin有關的「挖礦」服務，香港科技園公司入稟高等法院要求收回該地，並要亞視按地契支付額外費用約380萬元。自2019年底，亞視將製作部工作人員裁光後，自家製節目便開始停擺，未知是否因違規而急急開劇補鑊。