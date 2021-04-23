韓國天團BTS的韓流音樂力量衝擊全球，時尚領域自然更利害。Louis Vuitton今日宣佈，BTS成為品牌全球大使，更是全團成員一起做代言，消息一出，網民及粉絲即刻瘋狂洗版。

LV今日中午在IG公佈消息，並貼出BTS七子：RM、 Jin、SUGA、j-hope、Jimin、V 及 Jung Kook的大合照，全團穿上粉彩色套裝、西裝開心望鏡。今次代言，事前由LV男裝創作總監Virgil Abloh和BTS成員一齊傾過合作計劃，才正式決定。BTS雀躍表示「成為LV全球品牌大使，對我們來說真是一個非常興奮的時刻。」Virgil Abloh就表示期待今次合作，「為品牌加入摩登新一章節，將奢華與現代文化併合。」更透露已經有不少有趣項目進行中。LV在發佈消息後半小時，又再貼出兩張幕後花絮，BTS成員的全身照片，回應粉絲們的熱烈訴求。

Louis Vuitton今年對韓流明星影響力全面肯定，上月李敏鎬才加入成為LV全球第一個腕錶代言人。LV今次包下BTS全團代言，可說相當利害及成功。女天團BLACKPINK的四位成員，分別代言四個不同時尚品牌，就Lisa和Jisoo（智秀）代言LV母企LVMH旗下的Dior及CELINE，但Jennie就歸隊CHANEL，Rosé就入了Gucci母企Kering旗下的YSL，各據時尚山頭。

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