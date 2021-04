聲稱自己是「護旗手」韓國男團GOT7香港成員王嘉爾(Jackson)早已多次表忠,早前更因新疆棉事件而宣佈跟Adidas解約,令其韓國工作受影響。不過日前Marvel首部華人英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)公開預告片後,有fans直指背景歌曲由Jackson獻唱,引起熱議。

公司默認

《尚氣》日前公開近兩分鐘的前導預告,除了內容受到熱議之外,充滿東洋風的背景音樂也受到關注,隨後有不少fans憑該男歌手的聲線、英文咬字發音,直指是Jackson的聲音,在網上引起熱議。雖然Jackson未有作出回應,但網民發現其所屬的美國音樂公司「88rising」其實早有暗示,公司在IG轉發了電影預告,並標註了Jackson的IG賬號,此舉被認為是默認背景歌曲是Jackson獻唱一事,因此fans都相當興奮,但亦有網民質疑電影曾涉辱華而炮轟Jackson。

角色改名避爭議

《尚氣》早於公開角色時一度陷辱華爭議,事關梁朝偉飾演的反派「滿大人(Mandarin)」傅滿州,角色原名為Khan,在1964年出版的第50期《Tales of Suspense》首次出現,初期常以清朝打扮亮相,滿大人主要財政來源為販毒及販賣白人奴隸,漫畫更曾出現「黃禍」一詞,但Marvel疑似怕玻璃心碎而作出的改動,將角色改名成「Wenwu」(音譯:文武)。

