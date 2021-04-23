聲稱自己是「護旗手」韓國男團GOT7香港成員王嘉爾（Jackson）早已多次表忠，早前更因新疆棉事件而宣佈跟Adidas解約，令其韓國工作受影響。不過日前Marvel首部華人英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）公開預告片後，有fans直指背景歌曲由Jackson獻唱，引起熱議。

公司默認

《尚氣》日前公開近兩分鐘的前導預告，除了內容受到熱議之外，充滿東洋風的背景音樂也受到關注，隨後有不少fans憑該男歌手的聲線、英文咬字發音，直指是Jackson的聲音，在網上引起熱議。雖然Jackson未有作出回應，但網民發現其所屬的美國音樂公司「88rising」其實早有暗示，公司在IG轉發了電影預告，並標註了Jackson的IG賬號，此舉被認為是默認背景歌曲是Jackson獻唱一事，因此fans都相當興奮，但亦有網民質疑電影曾涉辱華而炮轟Jackson。

角色改名避爭議

《尚氣》早於公開角色時一度陷辱華爭議，事關梁朝偉飾演的反派「滿大人（Mandarin）」傅滿州，角色原名為Khan，在1964年出版的第50期《Tales of Suspense》首次出現，初期常以清朝打扮亮相，滿大人主要財政來源為販毒及販賣白人奴隸，漫畫更曾出現「黃禍」一詞，但Marvel疑似怕玻璃心碎而作出的改動，將角色改名成「Wenwu」（音譯：文武）。

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