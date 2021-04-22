過去一年因為疫情，大家聽得最多的是「應保持1.5米社交距離」，究竟1.5米又有幾遠距離呢？相信李建邦（Suzuki）絕對有資格告訴大家。

今年28歲的Suzuki，外號叫「國民情夫」，不論橫睇掂睇，他的身高正正就是150cm，即是社交距離1.5米。然而他的風趣、幽默性格，沒有令人有距離感，反而更拉近關係。早前他在尖沙嘴接受《蘋果》訪問，談及他的身高，他直言是遺傳︰「係家族遺傳，我父母同哥哥，親戚都唔係好高，（有日本人嘅血統？）都算係，我已經隔咗兩、三代。」

10歲後再沒長高

在別人眼中，可能會覺得Suzuki對自己的身高存在自卑感或沒信心，而他卻肯定的答你︰「喺演藝方面，心態上知道呢個係自己嘅賣點，或者人哋會欣賞我嘅身高，喺呢行發展，我信心反而大好多。」他坦言小時候曾遇過欺凌，令他有丁點自卑，幸好他懂得保護自己，「我會同對方嘈一、兩句囉。」即使輸陣，也不能輸個勢。

自小喜歡運動的Suzuki，足球、籃球、田徑皆是其愛好，但偏偏他從小學五年級開始沒有再長高，「好似讀緊五、六年級左右，就停咗長高，小學我都有打籃球，但都冇明顯增高，自己都知高定咗，亦都接受咗。」在生活上，身高對他來說絕對是有一定的影響，如買衫、坐車、去廁所。

尿兜太高遇反彈

行入服裝店，Suzuki總會感受到奇怪眼光，「買衫真係好大嘅煩惱，男裝好少細碼，好難買到衫。老實講我冇乜選擇，唔使人哋講童裝喺邊，都好自覺咁行去童裝部。尷尬？一定有，啲媽咪又會望吓你係咪小朋友，啲表情好奇怪。我又唔可以同小朋友揀同一件衫，又要避開啲卡通款；褲又係，買親褲都要改，改完成個cutting又唔同晒，真係好煩惱，所以想搞個自己品牌design啲衫。」

至於乘坐交通工具，Suzuki當日就自拍一段乘坐地鐵的片段，他坦言不時遇到尷尬位，「好似坐地鐵，如果遇到人多時被夾住，又掂唔到扶手，可能伸手嘅位置係人哋胸口或者胳肋底位置，好尷尬。坐小巴，坐正最後排，司機成日以為仲有位。」至於生活上，亦有好處和壞處，他說︰「好似喺觀塘，人多車多時，可以左穿右插，又可以買小童飛。不過有時去公廁，我都係入廁格解決，因為個尿兜未必有咁低，太近好容易彈返轉頭，整污糟好尷尬。」

做街訪向女仔表白

以他的高度最適合當騎師，8年前他曾加入馬會接受訓練，「因為嗰年讀完書，諗住搵份工做住先，馬會請人咪去試吓。我都幾鍾意騎馬，入面訓練好規律好嚴肅，後來情緒唔係太好，大家都擔心我嘅健康，見我壓力好大，導師都叫我休息，後來就離開咗。」假如當日沒有放棄，現在的他已是騎師，「都係㗎，同學已經係近年新星，好似潘明輝。可能我而家嘅路會好唔同，生活上、感情上少咗煩惱，騎師身邊啲女伴，級數都幾好，我都幾羨慕，可能不至於而家感情咁空虛啦。」

談起追女仔，Suzuki坦言算是「矮仔多計，識𠱁女仔」，可是至今仍感情空白，「我有拍過拖㗎，我啲女朋友都OK㗎！」問他為何未能繼續發展？他說︰「身高未必係好大因素，對方選擇同我一齊已經知道，可能係之後嘅相處，佢要面對身邊人嘅壓力。」他坦言有兩、三位前女友都是高過他的，而他身邊又以女性朋友居多，問他如遇心儀對象，但對方好高，會否如王祖藍追李亞男般，作高難度挑戰？他笑言︰「首先我要做到好似祖藍咁嘅成就先，我會試，成功機會唔大，但一試無妨。」

訪問當日，Suzuki接受挑戰，親自落街做街訪，訪問後生女會否接受他做男朋友？他在街頭拿住自拍器材，先後向20多位女性提問，可是「食檸檬」居多，成功訪問到的只有3位女性。雖然她們對Suzuki沒有抗拒，但礙於已有男朋友，未能接受Suzuki，事後他在街頭大大聲唱歌曲《高妹》，「我沒有5尺高，我卻會待你好，我會接受你一切的改造」，為自己打氣。

向古天樂自薦

即使追不到女仔，演出要扮卡通人物，甚至加上在電視台多是當「下把位」，他從沒有怨言，「我幾接受做下把位，都幾啱我做，同前輩合作俾佢哋恰，都係對你嘅肯定，係我一個優點，反而想佢哋恰多啲，效果會好啲，觀眾更加記得我。」5年前ViuTV開台招募演員，他便膽粗粗去嘗試，到了今年1月他約滿離開，回復自由身。「其實離開ViuTV，覺得呢幾年發展都係差唔多，想跳出呢個舒適圈，唔係我會好懶散，團火會少咗。」

適逢大台近排要吸納演藝人才，問他會否自薦？他說︰「我真係冇特別去諗，如果要自薦我會考慮天下一（古天樂旗下公司），我覺得佢哋未有我呢類走諧星路線嘅藝人。」隨即叫他向鏡頭前自薦，他即擺正甫士說︰「Hello古生，最近知道你做咗電影工作者會長，做得呢一行，同你都會拉上關係，我覺得同你嘅關係可以親近多少少，我哋不如親上加親，簽我返去呀！」希望古生看到。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！