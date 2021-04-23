想知道新季的大熱手袋潮流，最直接的方法可以留意一眾明星所用的手袋，得到他們的加持，自然是最佳的潮流指標。

Alexander McQueen於今季推出的The Curve手袋，近日得到不少女星熱捧，除了代言人全智賢，最強星二代木村光希、日本人氣雙胞胎Ami及Aya，還有鄭希怡、周汶錡、 倪晨曦等，每個人都有一個。

The Curve的造型取材自馬鞍，是品牌由早年一直沿用至今的重要設計元素。手袋以壓模塑形的方式勾勒簡約輪廓，雙層袋蓋互相交疊，塑造橢圓形的袋口，袋身則飾以馬韁繩細節，附有可調校的肩帶，可作斜揹袋或單肩袋，別緻卻不失實用性。除了經典的黑、白、啡，也有粉藍、紅色或玩味撞色等，絕對可以滿足不同時尚女生喜好。

今季另一新袋款，Versace的La Medusa Bag也得到不少女星加持，包括Sammi、陳嘉樺 (Ella)、 鄧紫棋（G.E.M.）等。Sammi與Ella分別都揀選了紅色，搭配牛仔褲造型，搶眼有型，至於G.E.M就愛經典耐看的黑色。

眾所美杜莎（Medusa）一直是Versace的經典DNA，最新的La Medusa手袋以Medusa頭像飾牌為重點，並在意大利以優質皮革手工製作而成，配備大、中、小不同尺寸，適合不同場合與造型需要。

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