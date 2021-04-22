英國品牌Burberry 2021秋冬女裝系列原定於4月14日發佈，因為英國菲臘親王離世而推遲至香港時間前晚於線上舉行。疫情讓創意總監Riccardo Tisci重新思考，放慢了腳步，有感大自然對人們的重要性，因此主理的新季系列，也延續了男裝秋冬從大自然出發的靈感。與此同時，母親一直是他心目中大自然不可思議的力量代表，他希望透過設計實現出女性能量的堅毅，他表示：「這個系列是我寫給女性的一封情書，以讚嘆她們無與倫比的堅毅。」

解構國旗

服飾從20世紀初的英倫手工藝和戶外運動擷取靈感，同時向敢於探索大自然的冒險家致敬並取經，將造型的寬鬆性和適應性作為考量。設計特別為英倫傳統風貌及剪裁帶來不少俏皮變革，並由穿着者重新演繹，藉以鼓勵自由地去表現自我。Burberry標誌性的trench coat、大衣、西裝外套是主軸，肩上或背面變奏成恣意搖擺的方形裁片，效果新奇破格；服飾上的英國國旗圖案則用上解構手法詮釋，還有星形圖案、對比強列的撞色效果、流蘇等元素，將傳統融合現代時尚。

童趣訊息

黑色與駝色的主調，中段刻意穿插耀眼的金色調，女模恍如披上堅硬的盔甲上陣，也正好強調出現代的女性力量。毛茸茸的人造皮草也是亮點，服飾、巨型的手袋，飾上可愛的兔子耳朵，為整個系列添上了一點童趣，也呼應了以自然為中心的訊息。

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