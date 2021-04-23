韓國元祖男團g.o.d出身、韓劇《傲骨賢妻》的42歲男星尹啟相，去年和拍拖7年的韓片《炸雞特攻隊》38歲女星李荷妮分手收場，令不少人大感惋惜。而尹啟相分手後停工近1年，早前他簽約新事務所，同時接拍新劇《犯罪拼圖》回歸幕前，不過他日前接受雜誌《GQ》訪問時就自爆去年險死的經歷，更首度公開曾接受腦動脈瘤手術的事實，令fans大感震驚。

血管裝支架線圈

尹啟相前年孖河智苑出演JTBC新劇《Chocolate》後，去年只拍攝了自導自演的電影《Table》三部曲，之後一直未有新作推出。他受訪時坦言因為去年確診腦動脈瘤，慶幸及早發現，他亦即時動手術在血管裏裝了支架和線圈，他說：「經歷這些變化後，發現說不定我有一天會突然死去，我認為這次偶然發現（腦動脈瘤）就像是獲得了再次重生機會，覺得運氣不錯。」而他在休息近1年間就專注恢復健康，性格不輕易放棄的他更揚言：「今年會繼續努力工作。」

李荷妮晒靚相

至於舊愛李荷妮，昨日就在IG上載多張靚相，並展示為了紀念地球日而推出的某名牌手袋，呼籲大家一起為環保而出力。

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