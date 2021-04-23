現年32歲的日本乒乓球手福原愛今年3月被當地傳媒踢爆，她背着台籍乒乓球手丈夫江宏傑偷食日本型男，事發至今第52日，台灣《蘋果新聞網》今日收到獨家消息，指江宏傑昨日已向高雄法院申請離婚及爭取子女撫養權，結束4年多的異地婚姻。二人育有3歲女兒Aila和2歲兒子Kou，現於台灣跟爸爸居住，而福原愛則居於日本，外界估計夫妻離婚後，將為一對子女的撫養權展開爭奪戰，對此江宏傑所屬的華研國際回覆傳媒時證實江宏傑已聘請律師，還希望外界能夠給予空間，讓兩人一起平靜處理。至於福原愛的日本經理人公司電通運動夥伴，被問由今年1月滯留在日本的福原愛，是否事先知道江宏傑要提出離婚訴訟？她會否返台灣進行調解？但暫未回覆。

福原愛在今年初為東京奧運轉播等工作，拋夫棄子返日本，豈料上月3日被日本媒體《女性SEVEN》踢爆，指福原愛在2月時，跟細5歲的高大型男在橫濱及東京家中約會、過夜，江宏傑得知後相當錯愕，直言不認識該男子。疑似偷食事件曝光後，「福原愛友人」透過日本《週刊文春》指控江宏傑對福原愛精神、言語霸凌，更指江家是「怪物家族」等，奶奶將她視為「金雞母」，還有時常搞亂她生活的「怪物姑奶」江恆亘，狂數江宏傑和他的家人不是，福原愛對此默認，更向日媒坦承協議離婚中。

婚變來得措手不及，江宏傑始終不出惡言，上月4日他首度發出聲明，除否認離婚，更表示「我對小愛的愛，從認識第一天到現在都不曾改變」。起初他極力挽回婚姻，苦等福原愛回心轉意，不論是叫福原愛回台灣，或想飛往日本當面說清楚，都被女方拒絕，明顯溝通無效。

福原愛友人數落江家

此外，福原愛友人持續向日媒放料「福原愛要離婚」，且再三數落江家的不是，更說福原愛一直以來都心繫當時仍在台灣居住、年逾70歲的愛媽及1對兒女，但他們卻被江家當作人質，不過台灣《蘋果新聞網》直擊上月21日愛媽返日，江家全家總動員溫馨送別，可見對愛媽極為重視，人質之說不攻自破。反觀福原愛，不僅沒有去台灣接愛媽，當愛媽抵達日本後，還是請哥哥幫忙接送，另本月3日兒子2歲生日，她也未有露面，也讓福原愛聲名狼藉，更登上《週刊女性》舉辦「形象極佳的不倫藝人」冠軍。

4個月以來，福原愛狠心不回台灣，加上被太太數落其家人，讓江宏傑心如死灰，知道這段婚姻「回不去了」，離婚似乎是唯一解決方法，並於今天申請離婚。其實江宏傑早前與2歲兒子慶祝生日時，曾揚言要給兒子「百分之兩百的愛」，似乎早已流露出離婚念頭，只是跨國離婚官司費時費心，短時間內恐怕不會有結果。

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