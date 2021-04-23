第36屆獨立精神電影獎（Independent Spirit Awards）今日以線上形式舉行，趙婷作品《浪跡天地》（Nomadland）再次橫掃頒獎禮，奪得共4個大獎，成為是日大贏家。

《浪跡天地》因趙婷表示年少時的中國是個「充滿謊言的地方」，因而成為中美角力點，但仍然無阻她成為美國影圈的寵兒。是日電影就奪得最佳電影、最佳導演、最佳剪接與最佳攝影4個獎。至於《Sound of Metal》就奪得3個獎緊隨其後，包括列斯艾文（Riz Ahmed）獲最佳男主角、Paul Raci獲最佳男配角，及導演Darius Marder獲最佳首部劇情電影。

另外，最佳女主角就由嘉莉慕萊根（Carey Mulligan）憑《超犀女王》（Promising Young Woman）奪得，現時與法蘭絲麥杜文（Frances McDormand）及維奧拉戴維絲（Viola Davis）於奧斯卡勢均力敵。至於最佳劇本則由《超犀女王》導演兼編劇艾美露芬諾（Emerald Fennell）贏出。最佳女配角，則由尹汝貞再下一城，憑《農情家園》（Minari）獲獎。

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