趙麗穎與馮紹峰今日分別透過工作室發出離婚聲明，指二人決定「和平分手」，結束2年半的婚姻關係，並近日已辦理離婚手續，未來將共同撫養陪伴2歲多的兒子成長。

聲明中透露兩人因為工作關係「聚少離多」，所以重新回歸朋友關係，馮紹峰今日亦在微博tag前妻趙麗穎送上祝福：「日子很長，過去很好，願未來更好。」

不少大陸fans慨嘆二人仍未補辦婚禮，就已經搞離婚，另有fans對於二人離婚不感意外，紛紛留言「果然因為懷孕而結婚都難長久啊」、「因為馮紹峰不是一直都花心，海王收心太難，他還要給很多女生幸福」，亦有網民稱看趙麗穎的眼神早察覺端倪：「當時趙麗穎生B復出，我姐姐就說她的眼神變了，肯定婚姻不怎麼幸福，我還不信，我說只是轉型，我姐說你太小了你不懂。」

馮紹峰及趙麗穎拍電影《西遊記·女兒國》定情，拍畢大陸劇《知否知否應是綠肥紅瘦》爆出愛火花，二人在劇中演夫妻，人氣急升。二人於2018年10月16日高調晒結婚證，2019年3月8日，馮紹峰宣佈老婆趙麗穎誕下一子，人前恩愛，就像神仙眷侶，惟去年多次傳出離婚傳聞，最終選擇離婚收場。

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