亞洲電視經歷多次改朝換代，前身是麗的映聲及麗的電視，至1982年易名亞洲電視，經歷邱德根及林百欣兩老闆，1998年開始先後有不同的內地商家入主，2015年不獲政府續牌，翌年因虧蝕停播及清盤，2017年後以OTT網絡電視形式復活，改名為「亞視數碼媒體」，並於2018年1月29日啟播。翻生後亞視先後由資深傳媒人吳雨及何麗全執掌，但二人卻相繼低調離職。亞視初期招兵買馬，找陳志雲做遊戲節目《百萬富翁2018》、曾華倩、向海嵐及梁思浩等做清談節目《今晚見》，另有陶傑的《笑看風雲》及重辦《亞洲小姐競選》，還向蕭定一旗下的HMV回購昔日29套經典劇集如《I.Q.成熟時》及《天蠶變》等。

至2019年中，亞視開始裁員，同年年尾製作部全炒光，更有傳欠薪，節目一度停播。今年3月，多次被人上門追債，聯席主席鄧俊杰捲入錢債糾紛涉2,650萬，惟他透過公關否認。4月1日愚人節亞視開記招，宣佈花千萬製作10個新節目及開拍劇集，包括昨晚播出的《KF1百萬拳王》，還有《亞洲小姐競選》、辯論節目《擂台》及飲食節目《舌密之刃》，重拍《尋找家鄉的故事》及《今日睇真DD》等等。