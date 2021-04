資深演員「智叔」廖啟智上月28日不敵癌魔病逝,終年66歲。太太陳敏兒跟兩位兒子大前日(20號)在尖沙嘴聖安德烈堂為智叔舉行安息禮。今日幼子文信在 IG留言,再次感謝所有關心他們的人:「好好好感謝呢一個月以嚟大家嘅支持、問候、安慰、陪伴,好感恩身邊有好多好人撐住,令難過嘅時期變得冇咁難過!而且,有好多我唔認識或者素未謀面嘅朋友,都畀咗好多安慰我(有幾位仲整咗張心意卡,收到嗰下好滾動)Thanks God for sending me so many angels! 」文信還說:「休息咗兩日,今日正式重新開始!多謝大家!我愛大家!利申:就快生日,但今年就不慶祝了喔!」

在安息禮當日,陳敏兒和兩個兒子均表現堅強和冷靜,他們分享昔日和智叔的相處點滴,敏兒坦言:「廖啟智,我以你為榮」,長子文哲:「智叔係一個非常愛家人嘅人,係好愛我嘅爸爸!」雖然有一段時間,父子的關係並不是太好,所以大家的相處不太開心,直到他去了澳洲讀書,每次放假返港,智叔會去機場接機,看到智叔打從心底笑出來的笑容,文哲坦言:「令到我有返屋企嘅感覺,我知佢係一個非常愛我嘅爸爸。」

幼仔文信表示現在繼續有拍片,但已經沒有智叔再教自己,亦不會再聽到他的寶貴意見,文信表示很榮幸成為智叔最後一位學生:「我希望能夠成為佢proud of嘅學生同兒子。」

