資深演員「智叔」廖啟智上月28日不敵癌魔病逝，終年66歲。太太陳敏兒跟兩位兒子大前日（20號）在尖沙嘴聖安德烈堂為智叔舉行安息禮。今日幼子文信在 IG留言，再次感謝所有關心他們的人：「好好好感謝呢一個月以嚟大家嘅支持、問候、安慰、陪伴，好感恩身邊有好多好人撐住，令難過嘅時期變得冇咁難過！而且，有好多我唔認識或者素未謀面嘅朋友，都畀咗好多安慰我（有幾位仲整咗張心意卡，收到嗰下好滾動）Thanks God for sending me so many angels! 」文信還說：「休息咗兩日，今日正式重新開始！多謝大家！我愛大家！利申：就快生日，但今年就不慶祝了喔！」

在安息禮當日，陳敏兒和兩個兒子均表現堅強和冷靜，他們分享昔日和智叔的相處點滴，敏兒坦言：「廖啟智，我以你為榮」，長子文哲：「智叔係一個非常愛家人嘅人，係好愛我嘅爸爸！」雖然有一段時間，父子的關係並不是太好，所以大家的相處不太開心，直到他去了澳洲讀書，每次放假返港，智叔會去機場接機，看到智叔打從心底笑出來的笑容，文哲坦言：「令到我有返屋企嘅感覺，我知佢係一個非常愛我嘅爸爸。」

幼仔文信表示現在繼續有拍片，但已經沒有智叔再教自己，亦不會再聽到他的寶貴意見，文信表示很榮幸成為智叔最後一位學生：「我希望能夠成為佢proud of嘅學生同兒子。」

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