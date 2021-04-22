人氣王姜濤一向給人乖乖仔形象，原來他也有鮮為人知的一面。ViuTV前晚起一連兩晚播出他參加節目《考友Feel》，姜濤不單玩到忘形，眾目睽睽望着女士的胸部，更「獸性大發」咬着ERROR成員何啟華（阿Dee）不放，連主持阮小儀都大叫：「見證姜濤成魔之路。」

玩到忘形唔識停

前晚播出的一集中，姜濤與眾人齊齊玩熱身遊戲，姜濤拿起相機除塵泵當道具時已不停揸來揸去，小儀問到為何要揀除塵泵，姜濤即表示：「舒服囉揸得！」身後的江𤒹生（Anson Kong，下稱AK）立即笑指：「姜B鍾意揸嘢。」姜濤在熱身過後表現得更「豪放」，於「究竟聽咗乜」環節中，姜濤做口形提示隊友估「食奶嘴」三個字，姜濤嘟嘴並偷𥄫身旁的劉若寶（Polly）胸脯，令Polly尷尬儍笑，AK與邱士縉（Stanley）即估中答案，姜濤興奮得拍手狂跳，更掩嘴大笑，Stanley即場重演姜濤斜望Polly動作，令Polly尷尬笑打姜濤。小儀笑說：「頭先見證姜B成魔之路，佢咁壞係因為呢個遊戲而開始。」

一心取勝的姜濤，在另一環節「瘋狂追聲族」中，視對手阿Dee為仇人，遊戲一開始，姜濤已攬實阿Dee，令他動彈不得。當兩隊再次對壘時，姜濤咬着阿Dee大髀，眾人不理二人「激戰」，更笑着自拍打卡。比賽完結後，姜濤失控咆哮咬着公仔，並問：「我有冇贏呀？」當小儀公佈結果時，姜濤與阿Dee在背後繼續「互片」，令全場爆笑。事後阿Dee笑說：「我見佢係昂貴財產，費事用力，不過呢個小朋友要學識真正教訓。」網民大讚搞笑，更留言：「男神崩壞」、「姜濤獸性大發，姜糖冧到暈」等。

193望彼此共贏

另外，姜濤在昨晚播出的第14集中繼續「忘我演出」，在試食ERROR成員郭嘉駿（193）的製成品時，露出痛苦表情，一輪掙扎後更忍不住吐到阿Dee手上，阿Dee直斥：「你咁多嘢唔玩，玩嘔？咁核突！你以為自己真係BB呀？」193試食後作嘔兼反白眼。姜濤又被193踢爆偷食雞尾包，他得戚解釋：「唔緊要啦！花姐，我為咗工作咋！」

193近日寸無綫後獲網民封做「三哥」，其Ig追蹤人數已超越人氣王姜濤。193回應《蘋果》時說：「其實冇話追唔追姜濤，大家啲followers都有啲分別，姜濤嘅followers都會follow我囉，希望我嘅followers都會follow埋姜濤，咁就我好，姜濤好；姜濤好，我又好；咁就ERROR好，MIRROR又好。」