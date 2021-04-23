鄭中基「WEE are Ronald Cheng Drive in Ultra 鄭中基自駕演唱會2021」今晚在中環海濱活動空間開騷，今次首度在場內增設車輛觀眾位，共有116架車入場，當中包括有法拉利、保時捷、瑪莎拉蒂、林寶堅尼，亦有人揸開篷車入場睇騷，儼如一個名車展！

場內氣氛當然高漲，不過場外亦相當熱鬧，因為外圍亦能夠睇到舞台大螢幕，四周圍掛起的黑布聊勝於無，場外有近百名觀眾「聽」騷。不過聽騷的同時，會場外有10架警車停泊，很多警員在附近巡視。

其中一對聽騷的情侶劉先生及黃小姐受訪時說最初買不到飛，決定放棄：「其實我之前係有買過，但係買唔到，之後佢都有出post話有飛買，但係我冇買喇，今日咪嚟感受吓，企喺度睇都好有氣氛，聽得好清楚，搞到我都好想再買飛入場睇。」笑問身為fans竟然不買飛入場支持偶像？劉先生笑說：「佢會體諒我，將來搵到錢會入場睇。」

另一對朋友張先生和蔡小姐則表示今次是專誠到場睇騷，張先生說：「我見大螢幕面向正門，睇得好清楚，唔知係咪刻意安排呢？」

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）