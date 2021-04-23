南韓近期COVID-19疫情反覆，今日再有逾700名確診者，同時亦有演藝人士確診，《SNL Korea》34歲男星權赫秀昨日確診，一同工作的女團Secret前隊長全孝盛亦有接受檢測，她今日表示結果呈陰性。

今日亦有報道指38歲音樂劇男星孫俊浩確診，據孫俊浩的所屬事務所透露：「孫俊浩近日身體不適，自發性去接受檢測，結果今日出爐並呈陽性，目前正自我隔離。為了掌握感染途徑，正等待保健當局的措施，同時所有路線重叠或跟孫俊浩接觸過的工作人員，都會立即進行檢查，抱歉讓大家擔心。」

金所賢公演取消

據知，孫俊浩近日正為下月18日開始公演的音樂劇《德古拉》進行排練，所以其確診一事曝光後，拍檔金俊秀、申成祿等都立即進行檢測，正等待結果。而孫俊浩的音樂劇演員老婆金所賢亦正等待檢測結果，但因為金所賢正進行音樂劇《Phantom》的演出，因此外界擔心音樂劇界會大爆發，而《Phantom》方面就表示會安排所有工作人員及演出人員接受檢測，所以今日的公演將會取消。

洪銀姬回歸劇組

另外，人氣劇《驅魔麵館》劉俊相的41歲演員老婆洪銀姬，早前被爆曾與確診者有密切接觸，因而要進行隔離，導致KBS新劇《Okay！光姐妹》要停拍。而今日有報道指，洪銀姬將於明日完成隔離，並會立即回歸《Okay！光姐妹》劇組開工。

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