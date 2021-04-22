蘋果日報慈善基金
香港
台灣
北美
香港台灣北美
我要訂閱
membership campaign button
English
最Hit
要聞港聞
兩岸國際
娛樂
財經
果籽
飲食男女
體育
賽馬

蘋果資訊錦囊｜編輯每周食買玩推介 Weekend連玩寵物嘉年華+領養日 90後夫婦分享加拿大生活開支

1小時前

今個weekend又有寵物活動！一連兩日在淺水灣及長沙灣分別舉行嘉年華及領養日，愛護動物的你絕對是個好去處推介。有意移民加拿大的年輕人，可參考這對90後夫婦分享的生活開支，計劃一下計計數。還有低頭族紓緩頭痛妙法、手雕木杯工作坊、留家睇Netflix新上架《異變者》.....不同資訊娛樂全面覆蓋，為你解悶長知識樣樣齊！

想搵齊折扣優惠、睇戲煲劇、親子活動、養生保健、煮飯熬湯、寵物錦囊、投資樓股、移民攻略、名人推介...？蘋果全新推出《蘋果資訊錦囊》，綜合八大平台編輯，每周私心推介不同精選食買玩消遣好去處，甚至可在家安排節目，睇騷、下廚、做手作等活動任君選擇！ 《蘋果資訊錦囊》逢周五推出，總之跟實我們推介，必有一項資訊合你心水！

#1 周末一連兩日活動推介 寵物領養日+嘉年華｜動物蘋台推介

今個周末於淺水灣及長沙灣分別有寵物嘉年華及領養日。前者「尖叫吧! 寵物嘉年華」的會場佔地逾4萬呎，設有市集、野餐區、工作坊以及主題遊戲區等，供你跟毛孩玩足一天。後者由阿棍屋主辦的「因你完美」領養日，不單有多隻待領養狗狗與你見面，現場亦會有寵物攝影公司 Five Dots提供慈善攝影活動，為阿棍屋籌募經費。支持領養的你，絕對不可錯過。

周末好去處2021｜一連兩日4萬呎場地大型寵物嘉年華 狗狗領養日設慈善寵物攝影撐領養

#2 90後夫婦公開加拿大生活開支｜全球樓行推介

有意移民加拿大年輕人，可能會擔心到埗後入不敷出而卻步。青達日誌YouTube Channel由一對住在多倫多的90後新婚夫婦製作，他們與觀眾分享平時的日常生活開支，讓有意移民的年輕人參考，早作準備。新一集兩人就講解了住屋費用預算，同時介紹了3個簡單易用的樓盤網站，方便尋找心宜的居所。

青達日誌Ching&Tat YouTube Channel

#3 中醫教你如何用一條毛巾紓緩頭痛｜健康蘋台推介

香港註冊中醫及註冊物理治療師陳國正，繼早前教大家推拉手指骨踩波子紓緩肩頸痛後。今周繼續請來陳國正醫師，示範如何用一條毛巾來紓緩頭痛，同時更會教大家按壓手4分鐘改善眼睛疲勞方法，各位低頭族切勿錯過！

頭痛｜中醫示範一條毛巾紓緩頭痛 低頭族日按手掌4分鐘可改善眼睛疲勞

#4 春日活動手雕木杯為身邊人送祝福 親調專屬春日氣味｜籽想旅行推介

5月將近，夏日來臨。但坊間有不少市集和手作活動，仍以春天為主題，為2021年的春天畫上完美的句號。其中 x.Gyroscope就舉辦調香工作坊，讓大家為自己春天調配出特有的氣味。除此之外，有手雕木杯工作坊讓大家製作獨一無二的木杯。這種木杯不單是杯子，在芬蘭更有防止厄運的作用，當地人只會送給最重要或心愛的人。如果你也想為身邊人送上祝福，就立即預約時間，參加工作坊吧。

周末好去處｜春末四大好去處 香水工作坊學調專屬香氣 親子同樂與麵包超人打卡

#5 漫畫《異變者》真人版Netflix上架 恐怖大師 清水崇執導｜蘋果娛樂推介

去不到日本旅行，不妨看看日本電影暫時解渴， 改編自山本英夫漫畫《異變者》的真人版電影，昨天（4月22日）在Netflix上架，電影由日本導演清水崇執導，故事內容圍繞一位無家可歸的失憶男，接受了一個實驗性醫學手術，醒來後發現自己能看穿別人的內心傷痛。漫畫由《殺手阿一》原著山本英夫創作，2003年連載至2011年。

#6 壽司郎不用排隊都食到 $17中吞拿魚腩壽司銷量第一 官方推薦隱藏食法｜飲食男女推介

日本連鎖迴轉壽司店壽司郎，自前年於香港佐敦開設首間分店後，人氣有增無減，八間分店都其門如市，店方表示香港人最愛壽司款式為$17/件的中吞拿魚腩壽司。除了常見口味及定時更換的壽司款式，原來店內還隱藏不少由店員或熟客開發，用店內調味料已可做到的美味配搭，如北海道牛乳生布甸+抹茶粉、牛油果熟蝦壽司+甜醬油、牛肉壽司+WASABI及七味粉及真鯛壽司／油甘魚壽司+伯方之鹽等。大排長龍的壽司郎，到底要如何才能輕鬆入場呢﹖原來官方手機應用程式可以查看各間分店的派籌情況，可以查看後再決定到那間分店，又或者在早上等她一開門即進入，便不用等位。佐敦彌敦道348號彌敦坊UG樓 / 2388 7887 / 11am-11pm

壽司郎大揭秘！深入廚房解構七大秘密 迴轉壽司行350米就唔要 $17中吞拿魚腩壽司銷量第一 官方推薦隱藏食法

#7 國際級大師藝術展 免費登記入場｜investMAN推介

香港藝術周重點活動Art Central將於5月20至23日在灣仔會議展覽中心舉行，屆時會展示多個國際知名大師的博物館展品級作品，包括Rithika Merchant、Imtiaj Rasel、Gan Chin Lee等作品，亦有不同水墨畫、攝影作品、影像作品及雕塑。預訂平台Klook即日起接受公眾免費登記入場，可登記預留時間過一個文青周末！

#8 白糖糕不敗貼士 秘訣在糖水溫度 教你如何發酵唔過酸｜三餸一湯推介

白糖糕是不少人的兒時味覺回憶，它是少有的米漿發酵食品，微帶酒香和發酵酸味，外表晶瑩剔透，切面更有漂亮的幼絲和蜂窩，而且微帶米香，受不同年齡的香港人喜愛。要做美味而不過酸的白糖糕，甜品導師Cannes Cheung教路最緊要控制發酵溫度和時間，入口就清酸鬆軟。詳細食譜在連結內。

甜品食譜｜白糖糕 秘訣在糖水溫度 教你如何發酵唔過酸

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多立即下載體驗

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購海外訂購按此

蘋果資訊錦囊健康蘋台investMAN全球樓行三餸一湯動物蘋台蘋果娛樂飲食男女寵物嘉年華領養日加拿大移民生活開支Youtube中醫紓緩頭痛市集周末好去處親子麵包超人異變者漫畫Netflix壽司郎吞拿魚腩香港藝術周Art Central白糖糕
娛聞樂陪你走遍全球追星，即Like「娛果」FB 專頁！
BannerBanner