44歲日本男星伊勢谷友介於去年9月涉毒被捕，當地警方在其位於目黑的寓所內搜出20.3克大麻，被控違反日本的「大麻取締法」。被判監一年及緩刑三年的伊勢谷在被捕後首度公開接受傳媒訪問，直言如果得到原諒，還想繼續演戲生涯。

伊勢谷近日接受《週刊文春CINEMA!》訪問，他表示去年9月8日下午準備外出玩滑板時，一打開門已看到有10多名男子在門外守候：「立刻就知道是警察，當他們叫我的名字時已經知道發生甚麼事，因為知道自己所做的事是違法。」伊勢谷表示在拘留的20天期間，覺得人生的可能性一一幻滅，怎樣也想不出如何繼續人生。伊勢谷當時希望盡快向受到影響的各方致歉，所以執筆寫信度日。當時，伊勢谷有份演出的多部電影紛紛延期開畫，商討是否中止上映或刪剪其演出部份。不過，由吉永小百合主演的《生命之停車場》就在伊勢谷被捕後三日舉行記者會，吉永在活動中表示希望伊勢谷度過難關後，返回片場繼續拍戲。伊勢谷對此表示：「在拘留所感到絕望，不知道要怎樣做時，吉永的說話變成了希望。真的，感謝得說不出話來。」至於今後的藝能界活動，伊勢谷就坦言：「我不知道是否能夠再次演出，覺得現在的我難以給予社會甚麼訊息。然而，雖然向受到麻煩的各方作出補償是大前提，如果被原諒的話，會希望再做演員。」

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