林作為備戰下月1日的「Energy Fight 2021」拳賽，及跟鍾培生9月的「林鍾一戰」，今天於灣仔邀請傳媒觀看他個多月以來練拳的成果，及大談賽前心情。現場他進行拳擊、鐵布衫訓練被當沙包打，又與武術港隊代表曾海蘭師姐對打，師姐邊打邊講：「咁衰！蝦女人！咁多口！」見林作全程捱打無力招架，「被打」後更上接不接下氣要坐着做訪問，林作辯稱對方是專業的拳手，自己不喜歡蝦女仔，又指在場記者不夠多，如有更多觀眾，尤其是美女觀眾，他會打得更好，令人不禁失笑。

林作透露個多月來已接受拳擊訓練20多天，幾乎每天也在練拳，心情好的話會加強操練，一天最多上3堂，談到跟鍾培生對打可有信心？他說：「信心十足！」跟師姐對打卻比下去？他死撐說：「呢個係策略，師姐係專業冠軍級，女人都可以好大力，我屋企嗰件都大力過我，喺屋企都經常同裕美小姐練習，唔代表我唔打得。」為何被師姐鬧蝦女人？林作解釋說：「佢教開我，相處都一段時間，係人都需要發洩吓。」林作又謂有說話想向鍾培生說：「如果打親佢，真係sorry！我個多月前先接觸拳擊，我覺得人生最大體會唔係讀書、做大律師、入娛樂圈、做老師，甚至唔係做保險，而係做拳手，我接觸得太遲啦！早啲嚟搵我嘛，可能我係曹星如大佬。」

提到9月之戰，鍾培生有意邀請舊愛麥明詩到場觀戰，林作說：「我冇參與任何組織，唔清楚對方點安排，亦當自己係嘉賓去參與。仲有四個幾月時間，好有信心！恐怕佢都係凶多吉少。」至於鍾培生指賽前要禁慾，問到林作也會戒色嗎？林作說：「佢要戒係佢虛啫，我唔使戒，我滿滿的愛要放出嚟畀大家，我酒都戒咗兩年，唔煙唔酒，都唔係好好色啫，嚟嚟去去嗰個，我冇太多，佢就好似多的。」

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