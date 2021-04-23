港產導演曾國祥執導的電影《少年的你》，在一片爭議聲中，將代表香港角逐第93屆奧斯卡最佳國際電影。而曾國祥亦已起程赴美，準備出席香港時間下周一（26日）舉行的頒獎禮。曾國祥在出發赴美前接受BBC中文網訪問，在訪問中他提到不信香港電影已死，只要有香港人就會有好故事，更謂電影製作人都不希望「自我審查」。

曾國祥憑《少年的你》一片衝出國際，他在出發赴美前，在港接受BBC中文網的訪問，他談及《少》片是講述高中生遭受校園暴力的故事，更謂︰「我認為這部電影反映了當代中國的現狀。」他希望讓觀眾有一個平台去討論校園暴力及為何他們會這樣做，他更指︰「我們生活在一個非常分裂的時代，希望讓人們有更多的同理心和同情心。」

近年經常有人說香港電影已死，而曾國祥並不認同這說法，他覺得努力追求自己的信念，將其反映在作品中，仍有很多人和故事都值得年輕的電影製作人去尋找及講述。他更說︰「我確信，電影製作人或藝術家都不希望『自我審查』，只要香港有人在，就會有好故事，因此我不相信香港電影已死了。」他對這方面很樂觀，期待將來有更多好故事出現。

《少年的你》由曾國祥執導，周冬雨、易烊千璽主演的合拍片，由於故事背景及起用大陸演員，曾被質疑其「香港元素」。加上又被指有抄襲東野圭吾的《白夜行》及《嫌疑犯X的獻身》之嫌，以及校園暴力的題材被視為大陸的禁忌，一度退出柏林影展及撤檔，最後要加一段20秒講述大陸致力防止校園欺凌來補穫，才得以順利上映。

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