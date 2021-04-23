余慕蓮去年10月因肺纖維化入院留醫，病情一度變得嚴重要入ICU，又試過打強心針，幸好最終大步檻過。今年2月身體狀況逐漸見好，留院3個多月後轉到九龍醫院接受治療，但魚毛有感自己還未好，要求入伊利沙伯醫院接受專門治療，直到近日魚毛表示身體狀況已經好了很多，做完物理治療後，雙腳開始有力量。

今日傳來好消息，魚毛向朋友報喜，表示獲醫生批准，下周一（26日）終於可以出院回家休養，好友林建明（大姐明）在社交平台公佈這個喜訊：「近排難得的好消息， 一定要跟大家分享！魚毛將會在下星期一出院回家啦！她非常非常之開心，並多謝大家對她的關懷與愛護！」

魚毛今手接受傳媒訪問時透露，下周一出院後會先休息幾日，剪個靚髮再見大家，並會遵從醫生吩咐在工人姐姐幫助下練習行路。而大姐明今日接受《蘋果》訪問說：「佢嗰日應該食完中午飯，醫院會安排車送返屋企，到時工人同一個朋友會接佢上樓，所以我哋唔方便搞佢。不過佢返到去都唔可以咁快出街，開頭要坐輪椅，又要等個工人學習點樣照顧佢，佢自己又要去扮靚，整吓啲頭髮，等佢適應咗啲生活，穩定啲先，我哋平時視像傾電話咪得。」她還說：「真係好難得，佢頭先做物理治療踩緊單車，都有同我視像，佢已經好開心，開心到不得了，多謝所有關心佢嘅人，仲叫我哋分享畀大家知。」

鄧達智（William）亦好戥魚毛開心，他說：「本來安排咗魚毛28號同我食生日飯，不過佢噚日打電話同我講，叫我唔好預位畀佢，因為醫生叫佢就算出得院都唔好周圍去，唔好去人多嘅地方，所以佢都好聽話，寜願遲啲先再約大家食飯。」他還說：「魚毛佢講嘢度氣好好，中氣好充足，我哋有時都傾好耐電話。」

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