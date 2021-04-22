自電影《復仇者聯盟》（The Avengers）系列空前成功，Marvel於串流平台Disney+拍劇集意圖再創神話，頭炮《WandaVision》故事走偏鋒，以大篇幅把主角幻視與紅女巫放入懷舊的肥皂劇，有人大讚有創意，不過亦有人摸不着頭腦，近日推出第二炮《飛隼與寒冬戰士》（The Falcon and the Winter Soldier）就回復正常動作連場，滿足粉絲。

Marvel最拿手的絕技，是把不可能受歡迎的角色化成偶像，例如雷神，其實只是攞住個鎚仔的長髮徐錦江，而美國隊長亦看來像個潛水員，還妄想用個盾當武器，造型上情理上都說不通，但現今人人都喜歡，連帶兩位演員也紅到發紫，當中飾演美國隊長的基斯伊雲斯（Chris Evans）本寂寂無聞，幾年間已大牌到不拍續集。

《飛隼與寒冬戰士》再次創造奇蹟，把兩個大茄成功獨當一面。原本飛隼的飛天技能太似Iron Man，而寒冬戰士的超強體能太似美國隊長，都發揮不大，但今次劇集把飛隼塑造得立體，例如要面對財政問題向銀行借錢，又利用其黑色人種大做文章，動作設計上亦把他的飛翔能力，美妙地融合在打鬥上，令人不期然加深喜愛，而寒冬戰士由一個殺人機器從良，無奈重過新生活，也十分討好。

劇集的配角安排亦高章，找來卻羅素（Kurt Russell）的兒子Wyatt Russell做新的美國隊長，起初因為外形及觀感上都不及前一任，所以惹來劣評如潮，但劇情走到結局，他因能力有所不逮入歧途，反而符合現實形象。另外出現黑豹的族人，忽然展示神秘武功拆掉寒冬戰士手臂，也甚有驚喜。找來經典喜劇《宋飛正傳》（Seinfeld）女主角Julia Louis- Dreyfus客串做奸角，更使影迷眼前一亮。

結果Marvel又領先對手DC一大步，DC早前推出《正義聯盟》（Justice League）導演加長版四個鐘，力挽狂瀾，雖獲好評，但仍不足以再啟動系列。其實DC要力鬥還是要走回正路，搞好每一個英雄角色。最重心人物超人就必要尋找新路向。20多年前找添布頓（Tim Burton）拍暗黑版超人，本來很有希望，可惜臨開拍胎死腹中，有陰謀論指電影被阻不是商業原因，而是超人代表美國，不可成為黑暗人物，反映美國有守舊的一面。不過當然，總好過我們連維尼都就快成為禁詞。

撰文：翁可人

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【同宅同煲】

酷愛煲劇睇戲，冷門熱門乜都殺，小說《師戀高校》及《87年12歲條女失蹤》作者。