「人氣王」姜濤出道以來一直「吸糖」無數，本月30日便是他的22歲生日，一向為偶像不惜大灑金錢的姜糖，特別為姜濤購下電車車身廣告為他慶祝生日。今日是「姜濤電車」第一日出巡，只見電車車身除有姜濤的照片外，還寫上「HAPPY BIRTHDAY」的生日字句。而香港電車的IG和facebook專頁亦有留言叫大家行街時，不防留意一下這輛「沿『濤』有你」的電車，指這輛「姜B電車」由姜糖精心籌備，而姜B叮叮漫遊時間是由今日開始到下月13日。

其實，出名實力雄厚的姜糖，為了偶像經常不惜工本出動銀彈攻勢，不過要數最誇張，莫過於有姜糖送了一塊新西蘭地皮給偶像。姜濤早前在訪問中說：「有日收到fans寄嚟嘅一張證書，上網一search，發現係喺新西蘭買咗塊地畀我，代表我支持環保，嗰塊地有我個名，只要拎住張證書就可以入去。而塊地本身唔係用嚟起樓，不過我最開心嘅，係fans捐錢做善事，幫助有需要嘅人。」

擲6位數賀偶像生日

除了有fans送地，其他姜糖為o氹偶像開心，每逢偶像生日，都會大灑金錢落廣告慶祝，去年他們便豪擲6位數「包起」銅鑼灣怡和街電車站廣告板、高士威道巴士站廣告牌、港鐵站燈箱及大量巴士車身廣告。至於前年歌迷亦買下電車站廣告慶祝姜濤20歲生日。另一方面，年初姜濤奪商台「叱咤我最喜愛的男歌手獎」時，一班姜糖亦在銅鑼灣金百利商場落應援廣告，務求任在附近的姜濤看到，亦方便姜糖在該位置「打卡」留念。

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