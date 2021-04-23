古天樂、吳鎮宇、林家棟主演，谷德昭任導演的抗疫電影《總是有愛在隔離》昨日上映，當初曾志偉同成龍扯頭纜，拉攏香港十間電影公司聯合出品的《總》片，用意是為電影業基層工作人員籌款。不過開畫票房異常慘淡，雖然排片場次最多，但平均入場人數，一場不足10人。

昨日有7部新戲上映，最賣座的是恐怖片《玩命招魂夜》（The 100 Candles Game），全日票房13.3萬雖然不算突出，但已足以成為開畫及單日票房冠軍。而集一眾電影人及香港電影公司之力，開拍的抗疫電影《總》片。雖然TVB宣傳不違餘力，加上放映場次達182場，全港最多，仍然未能挽回劣勢，票房只有8.7萬元，一場收入平均約為470多元。若以一場戲票約50元計，一場入場人數約只有9人。同另一部港產片《一秒拳王》比較，《一》片截至昨日已上映43日，累計票房已達1,576萬元。昨日共放映73場，票房5.8萬元計算，入座人數約為27人一場，明顯見到受歡迎程度的差距。今日亦有人在網上開帖話《總》片慘敗。

另外，韓國電影《農情家園》昨日在港首日放映，單日票房2.9萬元。片中演員尹汝貞憑此片入圍第93屆奧斯卡最佳女配角獎，將於香港時間下星期一頒獎禮將有賽果，她被視為奪標大熱人選。

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