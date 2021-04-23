193（郭嘉駿）早前寸爆TVB收視「得幾百部電視機」而爆紅，連帶ERROR亦人氣急升。成員肥仔（梁業）日前單拖上陳志雲的YouTube節目，自爆身高160cm，現在重190磅，是人生體重巔峯，比起兩年前參加《全民造星》時重了足足20磅。「阿媽話我細個好瘦，係自己搞大自己個肚！因為小學父母好嚴，考試期間一定要留喺房溫書，唯一休息就係出廳一邊睇電視一邊食嘢，仲訓練到可以坐喺度瞓着。」雖然肥仔好肥，但身手靈活，在現場又唱又跳，被志雲問會否積極減肥，變姜濤2.0？肥仔謙虛地說：「唔會，姜B得一個，我唔夠佢高，又冇得同郭富城比，所以冇諗過。」

現年31歲的肥仔，入行2年多，自覺仍未能賺到錢養家，覺得愧對父母，一時感觸落淚。他自言是被現場的音樂影響力情緒，哽咽地說：「我仲有個哥哥做game designer，一家人一齊住，越大越多感觸...啲音樂好煽情...有幾晚發夢有親人離開咗，好真實，我坐喺床頭望住父母，好似未做過啲乜，間唔中都會發呢個夢，夢中我嚎哭喊到醒咗。如果我仲有第二隻歌，我係想寫畀我阿媽，我唔想畀自己後悔，我未必賺到好多錢，但一直好想帶佢哋去旅行，而家只係喺屋企食吓飯，想令佢哋安享晚年。」他直言有時因為工作太忙，會向媽媽發脾氣，事後亦有講「對唔住」，志雲希望肥仔在鏡頭講跟父母講句：「我愛你」，肥仔卻擔心太肉麻，只說：「Daddy媽咪我會努力，乖乖賺錢，同你哋去旅行，呢個係我短期目標想做嘅嘢。」

與女友拍拖8年 未有結婚計劃

提到拍拖8年的初戀女友阿芬，二人在舞蹈學會認識，因為自己貪玩，又鍾意打麻雀，曾分開一段時間再復合。陳志雲在現場開出「誘因」逼婚，笑言會免費做婚禮司儀，而「鋼琴王子」陳雋騫都會幫手現場音樂，肥仔笑說：「好勁嘅助攻，好進擊！但我過唔到自己嗰關，希望事業有成先（結婚），現在還可以，但希望可以再好啲。」志雲繼續苦苦相逼，搞到肥仔一臉尷尬說：「唔好講呢啲啦！」

節目上，肥仔透露了一件遺憾的事，指自己當年介紹一位比他細幾歲的好朋友入跳舞圈子，怎料對方卻誤交損友，結果犯事坐監。肥仔說：「為咗鼓勵佢，我排咗一隻舞，當時聽到王菲《棋子》呢首歌，覺得人嘅命運係可以操縱，而我作為一個朋友，冇好好指引佢行一條啱嘅路，我覺得好內疚同好唔開心。而佢都好慘，剛坐監時，爸爸因為心臟病離開咗，現在應該仲有年幾先可以出監。」

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）