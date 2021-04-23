TVB高層早前寸爆「ViuTV不是TVB競爭對手」，以為有甚麼大搞作，最近推出一系列新節目見TVB「翻炒」昔日整蠱橋段再次搬到公仔箱，又自覺有趣用「抖音式搞笑」當作創意，召回巢的老將拍劇拍節目，更讓觀眾感覺大台明顯青黃不接，不知TVB日後能否起死回生，反而被「輕視」的ViuTV越做越好！

ViuTV全新遊戲節目《考有Feel》贏盡後生仔熱話，不少觀眾表示集集「笑到收唔到聲」，又大讚香港從未有這麼搞笑的電視節目，重點在於節目嘉賓全部是真正年輕人！前日播出一集姜濤狂咬阿Dee成為焦點，不少網民大讚組合「Dee+姜Ｂ+193」太正。昨晚播出新一集亦大受歡迎，完全感受到年輕人活力，連主持小儀面對MIRROR同ERROR，小儀也忍不住說：「過往做節目都有混亂，但冇呢度咁癲，呢度癲嘅，完全係黐線！」

193反白眼輾地似喪屍

一開始，193及阿Dee為求穩贏出盡茅招，搞到主持人要用膠紙綁住他們在凳上，輪到MIRROR開始玩，193忽然幫Stanley（邱士縉）的食材加料，在牛奶、酸忌廉加入大量魚肝油，搞到全廠「臭氣」沖天，原本要揀提子乾和麥皮，之不過MIRROR成員AK （江𤒹生）和姜濤都揀錯配料，變成豆豉及蘿蔔糕，結果他們要品嚐「豆豉魚肝油牛奶蘿蔔糕」，姜濤試一啖已經忍不住嘔，更吐在阿Dee手上，而Stanley食一啖即打冷震，MIRROR三子都即場嘔吐，小儀見193出陰招「加料」亦罰他試食，193食完反白眼，之後躺在地上抽搐繼而嘔吐，被笑似變喪屍。

在「味來報道」環節，所有嘉賓因太百厭，主持人下令嘉賓均須綁手玩遊戲，他們蒙眼試食一種食物，姜濤正為演唱會減肥，他在玩遊戲時眼中只有枱上的雞尾包，事後AK笑說：「叫你估，唔係叫你食！」不少fans心痛姜濤近日冇啖好食，有觀眾留言：「姜B係咁食包，最後俾阿Dee嗰句卡路里，嚇到停咗都好好笑。」

姜濤咬193乳頭

到「風狂大決鬥」又變成姜濤跟阿Dee大戰環節，網民紛紛表示連續兩晚笑到癲，「同阿Dee 要打幾多個回合」、「Dee同姜B嘅恩怨究竟有冇得化解」、「究竟ERROR有邊個可以收服姜B」、「之前肥仔、前晚阿Dee、昨晚193，Error 真係冇人收服到姜B喎」。

輪到姜濤要着睡衣時，193也加入戰團，出手阻Stanley幫姜濤着睡褲，後來Stanley發現睡衣不見了，即壓住193搜身，查看他有沒有收埋件衫，193在鏡頭前被除褲，變得衣衫襤褸，姜濤見193反抗，更化身「暗黑魔B」咬193乳頭位置，觀眾稱笑爆肚，「又除褲又咬lin，我到底睇咗咩」、「加人工畀193啦，真係笑死咗」、「呢兩日笑到飆眼淚，姜B真係博到盡，完全唔記得自己係偶像」，另有網民覺得年輕人就Work hard, Play hard！最終MIRROR三子獲勝，阿Dee開玩笑指他們是「壞蛋」，姜B撲向阿Dee玩搏鬥，最終工作人員熄廠燈大叫「收工」，姜B仍壓住阿Dee，再將阿Dee隻手郁幾吓示意對方投降，相當百厭。

此外，近日人氣直逼姜濤的193，早前不少網民建議譚仔三哥跟193合作，連花姐都指大家洽談中，不過昨日三哥在FB專頁出post稱因檔期未能合作：「唔好意思呀，令大家失望，我哋同ViuTV傾咗，因為檔期問題暫時未合作到！不過都真心多謝大家嘅意見。」稱因檔期未能合作。

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