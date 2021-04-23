AKB48首任一姐前田敦子今日更新IG，宣佈與34歲男星丈夫勝地涼離婚，日前已經遞交離婚申請書，結束兩年零九個月的婚姻關係，據知情人士指，前田敦子擁有兩歲囝囝的撫養權。

前田敦子在IG貼上一張全白色的圖片，並留言：「雖然是我的私事，我，前田敦子與勝地涼先生多次討論過之後，日前已提出離婚申請。因三年來在婚姻的生活模式和價值觀都有所不同，兩人的步伐和方向逐漸改變，變成了分開的道路。雖然不再是夫婦，但對兒子來說永遠都是父母親，今後會合力養育兒子。」至於勝地涼亦透過事務所官方網站發出離婚聲明，表示覺得離婚是由於自己的不足所致，又指作為父親對兒子的立場是不會改變。

前田敦子和勝地涼於2015年拍劇認識，交往後於2018年7月結婚，並於前年3月誕下囝囝。事實上，兩人於去年6月已傳出分居消息，有日媒早前踢爆前田曾被家暴，因此決定離開暴力男，打算以單親媽姿態繼續發展；同時，前田亦被爆跟奶奶關係欠佳，在各種原因下，實在難救夫妻之間的感情。

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