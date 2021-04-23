鄭中基今晚在中環海濱活動空間舉行香港首個自駕演唱會「WEE are Ronald Cheng Drive in Ultra 鄭中基自駕演唱會2021」。

鄭中基在唱完《廢中》後，他先感嘆香港樂壇重男輕女，之後又指現時香港樂壇搵食艱難，就算如MIRROR段爆紅但實際上是「冇啖好食」，他說：「林家謙真人都好瘦，所以一號風球我都勸佢唔好出街，驚佢吹起咗。」然後他又將姜濤小時候的肥仔照片來跟近照相比：「你睇佢依家真係冇啖好食。」之後又出現胡鴻鈞以前的照片和近照說：「你睇佢，連腮骨都冇埋，真係好冇陰公。」

之後螢幕又出現衞蘭、Serrini、欣宜及林二汶的照片，鄭中基笑說：「睇佢哋從來都冇餓過，我都係講笑，希望大家一路供養香港嘅歌手，姜濤咁後生已經識諗，畀機會我哋香港歌手啦，總會成為亞洲第一。」鄭中基又表示歌手與觀眾需要一條心，樂壇才不會死，之後吳林峰與柳應廷便上台與他合唱《樂壇已死》。

Encore時，鄭中基特別多謝了Gary Tong，其後唱出《許願樹》，現場歌迷就點唱《三生有幸》及《閉目入神》。完騷時，再次由囝囝聲演，表示要帶Daddy返屋企。

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