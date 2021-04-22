時代在變、環境在變，獅子山精神近年卻在港人心中，身處困境學習「Be Water」，移居外國努力迎難而上，面對疫情、社會荒誕，讓小孩讀歷史培養愛國情懷，還要相信「海南島有海南雞飯」，看似一切如常，實際上，玩的是掩耳盜鈴。一向以言論自由掛帥的香港，未來真的只能依靠外國去記錄香港史嗎！？

挪威導演Anders Hammer於2019年拍攝的反送中示威題材紀錄片《Do Not Split 不割席》，入圍第93屆奧斯卡最佳紀錄短片最後5強，首次有香港示威題材的片段入圍奧斯卡，花落誰家下星期一就揭盅。影片主要講述遊行、警民衝突、成立《國安法》的過程，包括中大保衛戰、理大圍城、9.14淘大衝突 、10.1遊行等，片中有幾位抗爭者訪問。

由於題材敏感，大陸官媒報道時，就刻意將該片名繙譯成《不要分裂》來表明立場，有傳中宣部要求官媒報道奧斯卡要盡量低調，只能報道不敏感內容，而中央電視台更擬取消直播今屆奧斯卡，一向爭取現場直播的TVB，早前聲稱沒購買轉播權，52年來首次香港停播奧斯卡頒獎禮，港人未來是否要跟「自由」割席呢。

讚香港示威似節慶

導演Hammer早前曾接受網媒訪問，稱2019年是他首次在港拍片，拍攝目的主要想捕捉香港街頭畫面，盡可能貼近事件去記錄。去年《國安法》生效後，Hammer亦指香港正值「黑暗時期」，期望香港將來日子會變得更好，亦希望影片引起外界關注人權問題。

Hammer做過戰地記者，見過不少大型公眾集會、戰爭衝突，他稱香港示威讓他感覺似節慶，眼見有小朋友及老人參與，市民跑出來表達訴求，感覺集會非常和平，但當警察介入，人民即不斷想前進及對抗，然後變得暴力，此外，他亦擔心香港記者將承受更大壓力。

曾奪「網路界奧斯卡 」

Anders Hammer在挪威出世，曾在阿富汗居住6年，於伊拉克與敍利亞工作，眼見無情戰火摧殘，拍電影《Talibanistan》採訪阿富汗南部塔利班成員、受戰火影響的平民等，2017年拍《Escape from Syria: Rania’s Odyssey》則跟隨一名少女Rania Mustafa Ali由敍利亞逃難到奧地利，並記錄整個旅程，Rania在馬其頓邊境被走私者欺騙，冒着隨時被淹死的生命危險，與50幾人擠在只能容納15人的艇上，一幕幕難民前往歐洲面對的困境，呈現在眼前，該影片於2018年奪得被譽為「網路界奧斯卡」的 The Webby Awards。

2019年播出的《Krigsherren》則探討西方國家長期以來在阿富汗的軍事介入，講述一位曾駐紮阿富汗法里亞布省的挪威士兵，從而講出阿富汗軍閥的殘暴。而2019年拍的反送中《不割席》，早前入選2021美國辛丹斯電影節，曾於AFI DOCS美國紀錄片影展及紐約紀錄片電影節中獲獎，《不割席》將於下周一角逐第93屆奧斯卡最佳紀錄短片。

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