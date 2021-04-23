鄭中基今晚在中環海濱活動空間舉行香港首個自駕演唱會「WEE are Ronald Cheng Drive in Ultra 鄭中基自駕演唱會2021」頭場，由於仍是工作日，頭場時間安排在晚上8點，周六、日兩場晚上7時半開始。車輛觀眾位在台前最前排位置，其後方是觀眾座位，大會指，頭場有116架車入場，記者現場觀察，頭排車位有多款名車，包括法拉利、保時捷、瑪莎拉蒂、林寶堅尼，亦有人揸開篷車入場睇騷，相當識玩，而鄭中基老婆仔女、爸爸、外父外母坐Audi睇騷，獲安排車輛觀眾位，對正台中心。

今晚睇騷的嘉賓除了見到鄭中基在ViuTV劇《暖男爸爸》的好兄弟強尼及同劇的岑樂怡，另外亦見到王菀之、余香凝夫婦、林二汶、林日曦、釗鋒@C AllStar、鍾舒漫、王馨平、關伊彤、黃又南及孫慧雪夫婦等。大肚婆余香凝說約了《暖男爸爸》其他成員睇騷：「特登嚟撐場，陀住BB都嚟！喺《暖男爸爸》合作過，因為小暴龍哥激發母愛。」由於今晚坐坐位，身旁都多人，她笑說所以老公要入場照顧，並已準備了所有大肚婆用品，BB將在夏天出世，已儲落了一大堆BB衫，她又透露之前都有睇RubberBand演唱會：「啲人企起身，我都有企一陣，好開心！」

《人若然忘記了愛》掀幕 獅子山做背景

演唱會預8點開騷，不過終於都要等到約8點15分左右，才播出由鄭中基囝囝錄的開場白，叫觀眾預備。演唱會以《人若然忘記了愛》掀開序幕，背後大螢幕播出香港各處風景，有獅子山、煙花匯演、港人戴口罩，亦有機場情人相擁，片段最後是維港日出海景，鄭中基解釋希望日出可以帶出希望的感覺。他又說以往每次演唱會都邀請已離世的Gary Tong做keyboard手，今次特別準備了兩個keyboard位，台上所見其中一keyboard位留空，似是特意悼念Gary。其後接住唱《救救我》、《學神》、《八爪魚》、《星光伴我心》，之後再由台中心降回台下。

今次自駕演唱會有兩排車輛觀眾位，票價為6,000元，但演唱會開始不久，已有車位觀眾落車睇騷，車輛觀眾位變成「名車展」。

第二part由《猛龍特警隊》，鄭中基換上一件灰長褸。唱完歌，鄭中基叫觀眾嫌靜，叫觀眾畀啲聲聽下，然後又說：「對上一次演唱會話咗齋唱唔講嘢，頭先我找咗數，一口氣唱。大家跟我一齊wee，戴咗口罩我都知你哋有冇嗌，因為會郁，要嗌到對面海都聽到！歡迎大家嚟到我香港第一次演唱會，係真嘅第一次，之前喺九龍，可以話係成就解鎖，下次去新界，之後可巡迴，香港九龍新界，我信你哋會嚟。」然後又叫觀眾玩燈牌，又搞gag說憑飛尾可以睇part 2：「啱啱完成part 1，part 2而家開始。」之後與Joey Tang 合唱《心寒》、Patrick 與 Joey合唱《紅色跑車》，鄭中基再接力唱《只要你愛我》及《沒聽過的歌》。

在唱《晴天陰天雨天》前，鄭中基說有考慮過落雨情況：「啲人擔心落雨點算？我都擔心嘅，唔通又話你知咩！但準備定落雨就開遮或雨褸，開騷前有茂利問狂風暴雨點算？我一腳踢佢出去，呢啲唔係關心，係黑心！」他說今次揀歌時避開「雨」字，不過《晴天陰天雨天》只有三份一是「雨天」，所以冇事。

在下午時分，由鄭中基帶頭，與頭場嘉賓RubberBand等人切燒豬拜神，鄭中基餵囝囝食燒豬。開場前亦有小插曲，在9號碼頭旁的入口附近，有警車停泊，警員在場巡視，見有人群聚集便以限聚令為由勸籲散開。

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