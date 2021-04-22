現年29歲、英國劍橋大學法律系畢業的「十優港姐」麥明詩（Louisa），一年半前放棄與無綫續約，改簽一年一show「綠葉價」，全職加入著名跨國顧問公司做商業顧問，重拾律師本行。但其實麥明詩對娛樂圈仍有一絲眷戀，《蘋果》近日收到消息，她將復出拍攝網劇，頭炮不是幫娘家無綫，而是接演「亞視出品」、戚其義監製的30集時裝愛情劇，與黃又南、麥子樂、林耀聲、陳雅麗、黎紀君等合作，而戚其義的愛將黃德斌亦會參與，比起無綫一直沿用「自己人」配搭更新鮮。

近年無綫被ViuTV狙擊，搶佔年輕人市場，曾志偉入主無綫做揸fit人後，自爆第一時間向ViuTV高層魯庭暉「借人」，邀請姜濤上節目，可惜遭一口拒絕，但自己就「開放嘅」。據知今次是由曾擔任亞視副總裁、現已轉職為亞洲心動娛樂（AMM）香港區副總裁的林文龍出面，向無綫高層樂易玲「要人」，由於AMM是網劇，並不屬於免費電視台，在沒有正面衝突的情況下，無綫亦願意開出方便之門，但就要「搭單」加入多幾位無綫藝人一齊演出，增加藝人在不同層面的曝光率，2019年港姐亞軍兼最上鏡小姐王菲是其中一位。

向公司請近一個月假

麥明詩已大半個身抽離娛樂圈，少有現身幕前，只在去年9月谷胸現身港姐決賽擔任「最上鏡小姐」評判，還遇到舊愛林作和裕美同場。其實麥明詩對演戲仍有心癮，最後一部在無綫演出劇集《殺手》飾演視障人士，亦被伍詠薇公開讚有「意外驚喜」。無綫一直有找麥明詩復出拍劇，但由於拍攝時間太長，一開工便要工作超過24小時冇得瞓，還要拍足3至4個月，對於有正職的麥明詩來說，好難請假，所以推辭。相反，戚其義今次非常相就麥明詩的檔期，承諾在一個月內拍完，讓她可以向公司請假，用有薪假期去拍戲，尋夢之餘，亦繼續追夢，可謂兩全其美。

今次戚其義監製的時裝愛情劇原定3月開始拍攝，因為疫情關係才一再推遲，現在已落實下月開拍。《蘋果》今日聯絡戚其義，他大方承認已邀請麥明詩參與演出：「係呀，係呀。」是否很難邀請？他說：「唔難呀，畀錢咪得囉。貴唔貴？唔知，公司處理，佢哋遲啲會搞宣傳，我都唔好講太多。」而麥明詩亦以短訊回覆：「一向好欣賞監製戚其義，上班之餘，可以喺工餘時間參與，keep到演戲呢個興趣，好開心。」

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