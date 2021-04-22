現年31歲、前無綫「東張民主女神」林泳淘，前年疑因政治立場與無綫提前解約，結束七年賓主關係，離巢後她轉職做KOL外，更曾客串演出ViuTV劇集《打天下》，近日又參與音樂劇《香港老馬利》演出，發展多元化。《蘋果》近日收到消息指林泳淘將與比她大七個月、拍拖14年的初戀男友林卓立結婚，二人月前已搬入大埔新居率先展開同居生活。準新娘林泳淘前晚在Ig限時動態上載與好姊妹利穎怡、尹詩沛和鄧伊婷一起去看戲的相片，不過卻未有透露半句婚訊。

否認奉子成婚

《蘋果》昨日致電林泳淘求證婚訊，她承認下月在港註冊：「疫情關係好多嘢都未定，好多朋友未知，你哋寫先，可能會俾朋友話。」原來一對準新人一直希望到外地舉行婚禮，但因疫情關係令婚期一再拖延，現在決定下月在港簽字註冊，但直至現在仍未訂好場地，林泳淘表示：「都頭痛，因為最多得20人，連家人同律師，可能得幾個朋友可以出席，我哋𠵱家都係hea住搞，連結婚相都未影，因為最近仲要忙排戲。」是否奉子成婚才如此趕急？林泳淘即時否認：「唔係，早幾年都想生小朋友，但近兩年真係唔急，因為會擔心小朋友嘅學業，如果真係有咗咪有囉。」

林泳淘當日與無綫解約，曾表示男友是她背後最大的經濟支柱，她說：「我打畀佢（男友）話我俾人炒咗，佢話：『天呀，咁我今次真係要養你喇！』我話『係呀。』養唔養得起我？平有平養，貴有貴養，我冇所謂。」

100樣好男友

因男友是圈外人，因此林泳淘一直很保護男友，避免其身份曝光，但她大讚男友「100樣好」：「我係女追男，當年考完中五，去聖誕舞會見佢好純，唔係靚仔，但一個人坐喺度唔出聲好可愛，我就撩佢玩，之後發覺佢好好。我喺佢身上學到好多嘢，拍拖咁耐從未見過佢發脾氣，或者講人壞話。」

加入無綫前，林泳淘是前組合Lacee Lacey的成員之一，及後她參選2012年度香港小姐競選，落選後加入無綫成為合約藝人，及後擔任《東張西望》主持及拍攝J2台的《三日兩夜》，憑索爆32D身材和22吋小蠻腰，成功攻陷一班宅男觀眾。前年林泳淘曾在社交網呼籲市民參加3.31反修例遊行而遭雪藏，解凍後被派採訪光復屯門行動，惟當日被市民指罵，但她仍即場解釋自己是《東張》而非《無綫新聞》主持，其後她仍不時在社交網為市民發聲，獲封「東張民主女神」。