32歲日本息影女星堀北真希的26歲親生妹妹NANAMI幾年前出道做模特兒，同時又投身美容業界，並考得專業美容師資格，她去年才公開承認是堀北真希細妹。身份曝光後工作量大增的NANAMI連愛情運亦相當暢旺，她於本月初被拍得與一名高大男子開心漫步，而該男子正是有份演出Netflix人氣劇集《今際之國的有栖》的29歲男星柳俊太郎。

今日出版的爆料雜誌《Friday》爆料，NANAMI當日身穿迷你裙，拖着柳俊太郎的愛犬抵達高級寵物店，逗留大約10分鐘後，拎着寵物食糧的袋子離開，還一同進入附近的大廈內。期間，兩人在確認附近沒有人後，還拉下口罩有講有笑。柳俊太郎去年曾參演爆紅劇集《今際之國的有栖》，在劇中剷光頭扮演粟國派的佐村隆寅，與飾演跨性別角色「水雞光」的朝比奈彩有對打戲。柳俊太郎的友人爆料指他與NANAMI透過相熟朋友認識，可能兩人都喜歡養狗的關係，所以互相吸引，而且拍拖最少已有一年時間。《Friday》記者就兩人疑似同居的緋聞向雙方事務所查詢，但事務所卻表示私人事會交給兩人處理，拒絕回答提問。NANAMI的家姐堀北真希於2015年嫁給《同一屋簷下》的44歲男星山本耕史，兩人已育有兩名子女，不排除NANAMI亦會學家姐一樣在30歲前組織小家庭。

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