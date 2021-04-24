林嶺東導演於2018年12月在馬鞍山家中猝逝，終年63歲。香港電影評論學會為紀念這位從影30多年的香港著名導演，主辦為期10日的「嶺上起風雲──林嶺東電影回顧展」，昨晚在尖沙嘴舉行簡單的開幕儀式，以其經典名作《龍虎風雲》揭開序幕，並宣佈將會加開5月3日晚上7點場的《七人樂隊》為閉幕電影，以林嶺東導演有份參與的這部遺作，為他的個人電影回顧展劃上圓滿句號。

林嶺東遺孀及兒子、杜琪峯、泰迪羅賓、游乃海、鄭保瑞、吳家麗、龔慈恩及沈西城等，昨晚到場出席了開幕儀式，放映前杜琪峯、泰迪羅賓和吳嘉麗分別致辭。擔任《龍虎風雲》配樂的泰迪羅賓表示：「我好榮幸可以同阿東成為好朋友，《龍虎風雲》係我哋合作第一部電影，亦係我最喜歡嘅一部。東San憑呢部戲獲得香港金像獎最佳導演，仲有金馬獎最佳電影插曲提名，希望大家能夠注意同多啲欣賞。」

《龍虎風雲》女主角吳家麗充滿懷念表示：「好榮幸可以參與呢套戲，34年前，我仲係TVB普通女藝員，真係對東San揀我做女主角覺得好震驚。當時同發哥拍檔，做佢女朋友。回想當年場景，我飾演風塵女子，東San好放手畀我哋去做，冇特別規範。最記得有場我同周潤發對坐，我將煙頭按喺發哥手上，我覺得東San鍾意呢種夠真演出，好感謝佢拍咗部咁好電影畀大家。」

杜琪峯則代表林嶺東太太Mabel多謝入場觀眾，他並說：「我唯一覺得安慰係阿東離開前留低一部好好嘅作品，《七人樂隊》，而佢發揮咗另一個林嶺東，完全唔係我想像中嘅阿東。我都冇諗過會出現呢種效果，希望大家可以入場支持《七人樂隊》。」

回顧展同時選映其餘十部作品，包括《最佳拍檔千里救差婆》、《監獄風雲》、《學校風雲》、《俠盜高飛》、《高度戒備》、《目露凶光》、《奇逢敵手》、《鐵三角》、《迷城》、《七人樂隊》。

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