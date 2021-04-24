YouTuber Cotton（陳軍政）今日於社交平台上表示，自己及女朋友嘉琪的YouTube頻道被hack，暫時冇法奪回，兩個頻道合共逾22萬的訂閱人數化為烏有，事件令嘉琪大受打擊。

Cotton透露是次遭盜取二人賬號的原因，是因為嘉琪誤開了由不法分子發出的email，他說：「事件起因是因為有不法分子假扮成廣告客戶向我女朋友 – 嘉琪發出電郵，而聰明的嘉琪當然中計。所以提醒各位影片創作者收到客戶的電郵，必須查明公司身份是否真確（特別是外國公司），更加不要輕易下載及安裝陌生人發過來的任何檔案。」雖然事件令二人損失慘重，但Cotton仍把握機會取笑女友嘉琪，將對方崩潰的照片上載到社交平台，並留言謂：「目前嘉琪正處於崩潰階段（內疚自己的行為）。」之後又呼籲網民留言：「留言祝嘉琪快點站起來！」

對於賬號被盜一事，Cotton表示其經理人已代二人向YouTube提出協助請求，希望可以奪回二人的頻道。他又再次留言提醒大家：「無論是甚麼工作，也不要因為金錢及工作機會放下任何戒心，因為騙徒的招數真的變幻無常，亦很懂得利用人的心理去設計騙局。」

陳軍政小資料：

本地YouTuber，YouTube 頻道 Cotton Chan有逾19萬訂閱人數。Cotton曾參加ViuTV的《全民造星II》，當時被譽為翻版李敏鎬。YouTube Channel以拍攝整蠱短片為主，當中整蠱女友嘉琪的短片最多人觀看。

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