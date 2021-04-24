台灣天后蔡依林（Jolin）今晚在台北小巨蛋演唱舉行第3場「Ugly Beauty巡迴演唱會」。雖然Jolin自與舊愛周杰倫（周董）分手後仍然保持友好關係，不過周董今晚卻反而去了台北流行音樂中心欣賞樂隊「玖壹壹」的演唱會。而曾被Jolin邀請在高雄場任嘉賓的徐熙娣（小S）亦喊晒口埋怨Jolin台北場冇搵自己做嘉賓。

小S今日在IG中貼出一條短片，曾在高雄場時與Jolin玩濕吻的小S先跟舞蹈老師表示今日Jolin沒有邀請自己去做演唱會嘉賓，之後扮飲醉酒的老師反問：「你不是在台上嗎？」而小S聽罷後即再重申說：「蔡依林沒有約我呀！」然後雙手攬着老師說：「我們不要管蔡依林了，我們就希望蔡依林能找到不及我的嘉賓，我是覺得嘉賓很難超越我，雖然我沒有被邀請，但我們已經是經典了。」之後她更攬住老師掩面扮喊，不過最後卻騎呢地說了一句：「但願有一天阿妹（張惠妹）開演唱會可能會邀我們，我也不知道。」一眾網民睇完小S短片後都忍唔住留言狂笑。

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