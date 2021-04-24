下個月便踏入46歲的佘詩曼（阿佘），近年專注在大陸發展。在娛樂圈出名人緣暢旺的她，已有多年未有傳出新戀情，對感情事強調抱隨緣心態的她，雖然未有真命天子出現，但由於阿佘性格爽朗，圈中不乏好友，除了有「七魔女」外，圍在身邊的亦有一班忠誠的助手。阿佘日前就特別為女助手慶祝生日。她在微博留言說：「不經不覺小助手Michelle都40+了，感謝五年來嘅陪伴及照顧，祝生日快樂！幸福健康！」只見穿上超短牛仔褲的阿佘，皮光肉滑，外貌和身形比實際年紀年輕得多。

其實身為老闆的阿佘，已連續數年為女助手慶祝生日，待助手如妹妹的她，是「七魔女」中唯一未嫁的人。早前她在大陸節目內，就感嘆說希望能趕上尾班車生BB：「生小孩最快要47歲，當他20歲時我已經67歲，能生出來嗎？」不過，阿佘當圈中好姊妹的仔女視如己出，好姊妹每次生BB，都會第一時間和阿佘上契。據知，阿佘下月生日，一班好姊妹將會和她慶祝生日，屆時有成班契仔契女輪流錫的阿佘，相信亦會甜在心頭。

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