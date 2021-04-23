第93屆奧斯卡頒獎禮將於香港時間下周一早上舉行，今年最佳男主角提名候選人名單中，「黑豹」查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）和83歲老牌男星安東尼鶴健士（Anthony Hopkins）叮噹馬頭，而大部份外媒更預測已故的查特域克最有機會封帝，萬一他真的成功得獎，將會是首位死後獲封奧斯卡影帝的黑人男星。而史上第一位死後獲得奧斯卡最佳男主角的演員是Peter Finch，他憑1976年電影《電視台風雲》（Network）獲獎，於奧斯卡公佈提名前一個月逝世。

今年入圍奧斯卡影帝提名包括Netflix電影《藍調天后》（Ma Rainey’s Black Bottom）的查特域克保斯曼、《爸爸可否不要老》（The Father）的安東尼鶴健士、《曼克》（Mank）的加利奧文（Gary Oldman）、《農情家園》（Minari）的韓裔男星Steven Yeun及《金屬之聲》（Sound of Metal）的列斯艾文（Riz Ahmed）。查特域克於去年8月因大腸癌離世，終年43歲，他在確診癌症三年後，於前年夏天拍下遺作《藍調天后》，在片中飾演身懷抱負的年輕小號手。《藍》片雖然未有獲提名最佳電影，但男女主角查特域克和維奧拉戴維絲（Viola Davis）就雙雙獲得影帝及影后提名。查特域克更率先在金球獎（Golden Globe Awards）、美國演員工會獎（SAG Awards）和美國影評人之選大獎（Critics’ Choice Awards）等指標性頒獎禮上獲得影帝殊榮，所以他很大機會於奧斯卡再下一城。《紐約郵報》（New York Post）還直言雖然就算查特域克尚在人世，亦有很大機會勝出，但奧斯卡會更希望頒獎給英年早逝的巨星。

至於安東尼鶴健士，他於1992年憑《沉默的羔羊》（The Silence of the Lambs）首奪金像影帝後，今次已是第五次獲得奧斯卡提名，但之前四次均與獎項擦身而過，包括去年《教廷白煙》（The Two Popes）的最佳男配角提名。安東尼今次在《爸》片中飾演患有認知障礙症的年老父親，雖然他已在英國電影及電視藝術學院大獎（BAFTA）、英國獨立電影頒獎禮（British Independent Film Awards）和多個影評人頒獎禮上封帝，但傳媒就指安東尼今年亦會因查特域克逝世而失去獲獎的機會，更指如果安東尼得獎，可能會引發網民聯署抗議。

此外，《農情家園》雖然在奧斯卡連獲6項提名，即最佳電影、最佳男主角、最佳女配角、最佳原創音樂、最佳導演和最佳原創劇本，不過Steven Yeun的演出卻甚少人提及，反而尹汝貞獲得女配角的機會比他大得多。至於三度提名奧斯卡影帝的加利奧文大前年憑《黑暗對峙》（Darkest Hour）一嚐影帝滋味，相信今次難以憑黑白電影 《曼克》再次得獎，而列斯艾文在《金屬之聲》扮演失聰重金屬鼓手亦被指同樣難逃陪跑的命運。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！