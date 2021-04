第93屆奧斯卡頒獎禮將於香港時間下周一早上舉行,今年最佳男主角提名候選人名單中,「黑豹」查特域克保斯曼(Chadwick Boseman)和83歲老牌男星安東尼鶴健士(Anthony Hopkins)叮噹馬頭,而大部份外媒更預測已故的查特域克最有機會封帝,萬一他真的成功得獎,將會是首位死後獲封奧斯卡影帝的黑人男星。而史上第一位死後獲得奧斯卡最佳男主角的演員是Peter Finch,他憑1976年電影《電視台風雲》(Network)獲獎,於奧斯卡公佈提名前一個月逝世。

今年入圍奧斯卡影帝提名包括Netflix電影《藍調天后》(Ma Rainey’s Black Bottom)的查特域克保斯曼、《爸爸可否不要老》(The Father)的安東尼鶴健士、《曼克》(Mank)的加利奧文(Gary Oldman)、《農情家園》(Minari)的韓裔男星Steven Yeun及《金屬之聲》(Sound of Metal)的列斯艾文(Riz Ahmed)。查特域克於去年8月因大腸癌離世,終年43歲,他在確診癌症三年後,於前年夏天拍下遺作《藍調天后》,在片中飾演身懷抱負的年輕小號手。《藍》片雖然未有獲提名最佳電影,但男女主角查特域克和維奧拉戴維絲(Viola Davis)就雙雙獲得影帝及影后提名。查特域克更率先在金球獎(Golden Globe Awards)、美國演員工會獎(SAG Awards)和美國影評人之選大獎(Critics’ Choice Awards)等指標性頒獎禮上獲得影帝殊榮,所以他很大機會於奧斯卡再下一城。《紐約郵報》(New York Post)還直言雖然就算查特域克尚在人世,亦有很大機會勝出,但奧斯卡會更希望頒獎給英年早逝的巨星。

至於安東尼鶴健士,他於1992年憑《沉默的羔羊》(The Silence of the Lambs)首奪金像影帝後,今次已是第五次獲得奧斯卡提名,但之前四次均與獎項擦身而過,包括去年《教廷白煙》(The Two Popes)的最佳男配角提名。安東尼今次在《爸》片中飾演患有認知障礙症的年老父親,雖然他已在英國電影及電視藝術學院大獎(BAFTA)、英國獨立電影頒獎禮(British Independent Film Awards)和多個影評人頒獎禮上封帝,但傳媒就指安東尼今年亦會因查特域克逝世而失去獲獎的機會,更指如果安東尼得獎,可能會引發網民聯署抗議。

此外,《農情家園》雖然在奧斯卡連獲6項提名,即最佳電影、最佳男主角、最佳女配角、最佳原創音樂、最佳導演和最佳原創劇本,不過Steven Yeun的演出卻甚少人提及,反而尹汝貞獲得女配角的機會比他大得多。至於三度提名奧斯卡影帝的加利奧文大前年憑《黑暗對峙》(Darkest Hour)一嚐影帝滋味,相信今次難以憑黑白電影 《曼克》再次得獎,而列斯艾文在《金屬之聲》扮演失聰重金屬鼓手亦被指同樣難逃陪跑的命運。

