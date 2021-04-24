今年45歲的前亞姐冠軍韓君婷，早年因支付媽媽的龐大醫療費，令她一度財困欠債高達40萬。近年轉職從事美容工作的她，原本收入穩定，可是去年因疫情影響，到年尾收入慘變零，而她不想欠債問題繼續惡化，因此在今年初決定申請破產，望重新出發。

成為破產人士的韓君婷，日前被《蘋果》目睹乘巴士到尖沙嘴逛街，當她下車後先行往附近的商業大廈，逗留片刻便離開，之後韓君婷去了一間連鎖咖啡店買咖啡提神。現場所見，身形偏瘦的她，面容憔悴，一臉倦容。在咖啡店坐了大半個鐘後，她才離開，見她漫無目的行往附近天橋底下，原來是煙癮起。

韓君婷吸煙前先除下口罩，見她不時用手搲鼻樑並耷低頭睇電話。只見她煙癮甚大，煙駁煙連續食兩支。直到中午12時，她離開橋底行往尖東一帶的露天餐廳，原來她約了一位穿短裙的女友人食飯。兩人甫坐下餐廳便雞啄唔斷，邊吃西餐邊嘆白酒，最後由朋友請食飯埋單，同朋友傾完一輪的韓君婷回復開懷笑容，連之前的愁臉也消失了。

行時裝店齋睇冇買

吃完午飯後，兩人離開餐廳步往地鐵站方向，差不多到地面入口時，女友人便離去，而韓君婷獨自落地鐵站。她先往銀行撳錢，繼而再到售票機為八達通增值。她乘港鐵到銅鑼灣後，再與另一友人會合，其間她們行經一些大排檔和時裝店，韓君婷都只是駐足望下，齋睇冇買，然後行入一幢商業大廈後，便不見蹤影。

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