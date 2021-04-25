中韓關係近期因為文化差異而令到兩地網民在網上掀起罵戰，當中近日一宗消費糾紛更演變成外交風波。事件是比利時駐南韓大使萊斯寇河（Peter Lescouhier）的中國妻子相雪秋（Xiang Xueqiu）因不滿服裝店的女售貨員以為她偷竊，竟憤以怒打女售貨員，令女售貨員半張臉被打致紅腫，事件在韓國掀起軒然大波，事後比利時駐韓大使亦就事件代妻道歉。

就事件代為道歉

由於糾紛事件中有CCTV證明是相雪秋出手打人，所以令來自比利時、曾出演人氣綜藝節目《非首腦會談》的前成員Julian Quintart昨日亦在IG發文，並留言：「這次真的發生了讓比利時人感到丟臉的事情，發生了不該發生的事情。我認為在任何情況下都不能使用暴力，如果是大使的夫人就更加不行。而且發生事情的時候應對情況也很重要，但是道歉信上傳得比較晚。 如果沒有CCTV的話，這件事情會不會就這樣過去呢？雖然我是比利時人，但不是能夠代表比利時大使館或大使的人，所以剛開始有新聞報道時，我一直在關注如何應對，後來我也感到氣憤，決定留下文字。現在比利時亦有相關新聞報道，我爸媽亦有打電話來問我這是怎麼回事。在比利時媒體上看到留言的話，大部份內容都是：『像話嗎？』、『丟臉』等批評和『要讓比利時形象變得不好，因此應該負責任。』作為比利時國民，我代表比利時國民向受害者和受害者家屬低頭道歉。」

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