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鄭中基戶外演唱會免費「聽眾」增加 帶相機放大台上銀幕成功翻牆

47分鐘前
鄭中基自駕音樂會

鄭中基自駕演唱會「WEE are Ronald Cheng Drive in Ultra 鄭中基自駕演唱會2021」，由於今次演唱會在中環海濱活動空間舉行，昨晚已吸引不少人在門外「聽騷」，今晚場外「聽眾」比起昨晚更多！

今次演唱會有巨型長方型舞台，最前排又有車輛觀眾位，為方便入場座位觀眾，台上設有3個大銀幕。場外圍欄掛有黑布遮擋，但效用一般，無論大銀幕或音樂演出，場外都相當清楚，有爸爸化身人肉凳讓小朋友騎膊馬睇騷，又有人嘗試用相機或電話放大台上大銀幕畫面，效果比起用肉眼顯著。

昨晚車輛觀眾位變成「名車展」，今晚車輛觀眾位亦爆滿，當中有不少開篷車，氣氛幾好。第二場見到許廷鏗、方力申、徐天佑及鍾培生入場睇騷，不過身家豐厚的鍾培生沒有晒車，只坐880元的後排觀眾位。今次演唱會除了車位及普通門票兩款入場門票，每場都設有online版，網上直播通行證定價為380元。鄭中基頭場尾段時指，多得逾500位行內人幫手，才能令演唱會在短時間內順利舉行，部份人曾於疫情高峯時停工或轉行，開騷希望可以大家有工開。

鄭中基送飛予基層家庭睇演唱會

社福機構「新福事工協會」晚上在facebook多謝鄭中基，送出60多張門票予基層家庭睇演唱會：「當街坊得悉有機會觀看演唱會時，他們顯得興奮和難以置信，對他們來說可能就是這一生唯一的一次觀看演唱會。他們很高興能與子女一同前往，與家人經歷一個美好的晚上。」

另外，有警員昨晚在場外候命，並面向會場、站在人群中分隔「聽眾」，今晚場外同樣有不少警員在碼頭候命。

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鄭中基自駕演唱會中環鍾培生