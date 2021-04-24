有「爛片奧斯卡」之稱的金草莓頒獎禮（Razzie Awards）今日公佈得獎名單，有份入圍最差男主角的「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.），主演電影《怪醫D老篤》（Dolittle）獲得最差翻拍電影，但就逃過當選爛片影帝的命運，而最差男主角就是紀錄片《Absolute Proof》中的枕頭公司MyPillow行政總裁林德爾（Mike Lindell），而《Absolute Proof》亦成為最差作品，比《怪醫D老篤》、Netflix情慾片《禁室365天》（365 Days）、女歌手Sia執導的《Music》及Maggie Q有份演出的《謎·離島》（The Fantasy Island）更惹劣評得以大熱當選。

最差女主角方面，美國女星姬蒂韓遜（Kate Hudson）憑Sia電影《Music》慘封爛片影后，有份入圍的《怪誕黑巫后》（The Witches）安妮夏菲維（Anne Hathaway）、《禁室365天》Anna Maria Sieklucka等則逃過一劫，而Sia及其契女Maddie Ziegler，分別獲得最差導演和最差女配角。至於今年獲最多共六個提名的《禁室365天》，最終只被封最差劇本。

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