第93屆奧斯卡頒獎禮將於4月26日舉行頒獎禮，由科倫薩拉（Florian Zeller）執導的口碑電影《爸爸可否不要老》（The Father），靠安東尼鶴健士（Anthony Hopkins）夥拍奧莉花高雯（Olivia Colman）兩位好戲之人孭飛演出，同時角逐奧斯卡最佳男主角、最佳女配角及最佳電影等共6項提名，安東尼鶴健士對上一次奪得小金人已是1992年，不過已故男星「黑豹」查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）憑遺作《藍調天后》（Ma Rainey’s Black Bottom）亦被視為影帝大熱，令安東尼鶴健士繼《沉默的羔羊》（The Silence of the Lambs）後再封金像影帝確添變數。

83歲的安東尼鶴健士，在《爸爸可否不要老》中的演技贏盡讚賞，有望相隔29年再奪奧斯卡最佳男主角，日前他接受《蘋果》專訪，分享演出經驗及近況。

自己生日加進對白

《爸爸可否不要老》描述一名患上認知障礙症的老人家拒絕和爭紥家人幫助下的痛苦經歷，安東尼鶴健士表示開拍前沒有搜集相關資料，他說：「我只是唸熟台詞，其實我對每一個角色都是同一樣的接觸，唸熟台詞，要唸到在腦海中很自然地表達出來，像身體的一部份，我想作為演員，這是最基本的責任，幸好我的記憶力還好，今次科倫薩拉更把角色的名字寫成Anthony，更容易令我入戲，在現實生活中我也對日子、時間弄得很清楚，在片中我改了對白，我把我的真實生日的日子加進去（12月31日, 1937年），其實今次和一群這麼出色的演員及劇作家們工作，是很容易和開心的經驗。」

談到跟奧莉花高雯合作，他大讚對方演技出色，並把劇本比喻為一個地圖，奧莉花便是像車輛內的導航系統，使對手很放心地一起演出，他再補充：「又例如打網球一樣，可和對手一起打，很開心，第一天開工是星期一早上，我和奧莉花都沒有排戲，開拍前科倫帶領我們看現場，告訴我們應怎樣走動，我們便開始拍了，很容易，但像我剛才說的一樣，一定要唸熟劇本。」

安東尼在片中愛放一些東西在某一個位置，他在現實生活中雖不愛混亂，但也不算太挑剔，認為整潔便可，自言人生很短，用不着花這麼多時間去控制一些大不了的事情，安東尼熱愛自由，故也不太愛去計劃太多事情。

疫情以來，安東尼鶴健士過着閉關生活，他認為這個年紀，不能夠做太大風險的事情，只好在家中繪畫、彈琴、看書過日子，又覺得平淡的生活也不差，比起以往數年不停地工作，現在就像放長假。已經83歲，安東尼笑言以前已開夠Party，今年只吹生日蠟燭、吃些蛋糕便很高興。

相信全球捱過疫情

安東尼是愛貓之人，他談起愛貓Niblo即說：「我們在匈牙利拍攝時收養牠，現在也10歲了，當我彈琴時Niblo愛坐在我大腿上，我自幼便很愛動物，特別是貓，牠們很可愛、很聰明，有特別的生活方式，動作也很優雅，我和太太最近也收養了一隻狗，牠受了傷，我不能明白為何有些人會傷害動物，很殘忍。」

安東尼亦分享了自己的養生之道，他會每星期做五天運動，以前也會去健身室，也會舉重去維持肌肉，現在家中買了一部跑步機，所以可在家中做運動：「現在我年紀大了，也要節制，早餐吃點麥片，午餐有時吃點素食，下午愛彈琴、繪畫，也愛看書盡量令自己的腦根活躍，不過我對人生的態度是感恩，在第二次世界大戰前出生，經過很多痛苦及困難的時候，當我現在看一些紀錄片時，回想到有很多黑暗和低落的時候，但整個世界也變好了，我相信今次的疫情我們也可以面對，也會轉好，但我認為去生存的意志力很重要，也要有對生命感恩，和正面的態度很重要。」

記者Lilly Lui洛杉磯報道

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