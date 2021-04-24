由十間電影公司合資開拍的抗疫電影《總是有愛在隔離》，為幕後工作人員出一分力，希望人人有工開。電影中有一場重頭戲是重現經典港產片《大丈夫》的場面，梁家輝和曾志偉分別飾演九叔和天哥，聯同新人周祉君、Dough Boy在酒店內被隔離，四人喬裝檢疫人員，從中找機會四處覓食，並先後邂逅了包租婆元秋、OL蔡潔、周秀娜等。

娜姐出場主要是騷身材，有幕戲她要在梁家輝面前跳繩，她應導演要求換上bra top演出，上演老套橋段，其上圍不斷晃動，引得梁家輝為親近娜姐而扮檢疫人員，但在為娜姐做檢測時，卻慘被娜姐連番掌摑。拍攝時，梁家輝每次都叫娜姐：「你用力打啦！放心打。」摑完梁家輝之後，娜姐覺得勁尷尬，不停向對方道歉，她說：「我真心好驚同好緊張，唔知點出手，拍咗2、3個take之後，家輝哥突然問我：『你呢排係咪拍緊武打片？』我就好驚喇！唔通我出手咁勁？再加上我見佢塊臉又紅又腫，除咗sorry同對唔住，我都唔知可以講啲乜。」

梁家輝自言已半隻腳離開電影圈，今次因為疫情而答應演出，希望不會因為疫情而再有第二次。這次拍攝除了見到一班熟識的舊手足外，也亦認識了很多新人：「大家都好齊心，希望之後就算唔係因為疫情，香港電影圈都可以繼續同心合力。」

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