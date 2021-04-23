疫情下藝人網絡求生，三十而立的游學修去年10月開YouTube頻道「試當真」，短短半年已有接近20萬人訂閱。不過，他的「試當真」與另外三大頻道「小薯茄」、「啱Channel」與「熊仔頭」本月首次聯播製作四條影片，就惹來不少負評。早前試當真骨幹成員游學修、許賢、蘇致豪（豪哥）及林家熙（Locker）接受《蘋果》專訪，對於網民批評，游學修指是「X噏大賽」，但他強調有反思，有錯就改及適量地妥協。

撰文：盧妹

試當真四位成員早在頻道開播前已涉獵網絡範疇，作為主腦的游學修，在拍電影後，曾以為不再需要網絡平台，他坦言：「我覺得自己藝人嚟，拍電影電視嘅，但後尾發現成個世界、氣候唔同咗，創作同演出空間都變咗，於是再搞試當真。」豪哥自言視游學修為偶像：「嗰時你拍咗條片，我有留言為你抱不平，因為個個淨係睇阿Dee哥（何啟華），我話最好笑係游學修。」而許賢則讚游學修「很懂電影」。

最怕搞到人

游學修、許賢及豪哥在開台時已坐鎮，不到半年便加入曾演出電影《點五步》 的Locker、岑珈其、陳苡臻（Jessica）、倪安慈及陳穎欣（Yanny），八位成員與Channel已互相融合，而Locker是游學修招攬的，他看中對方獨特的幽默感，Locker亦表示信任游學修︰「佢叫我入嚟做怪，咪做怪囉。」談到網民對他們的片的留言分析是研究級，許賢讚觀眾幽默感強，而游學修笑謂：「每次comment出嚟都變X噏大賽。好老實，有時有啲係over咗嘅，佢又唔係搞緊笑，但係讀到好大篇嘢出嚟，其實真係唔係咁樣。有時講一個人去街市買餸，當中好多比喻，有人睇到都開心。」他鬼馬指指門框上由fans親手提的六個字「試當真發大財」說：「望住佢我好安心，呢個係將來方向。」之後他認真表示試當真原意是「keep住試嘢」，過程難免撞板。

已經少妥協

豪哥早前為無綫旗下歌手戴祖儀拍ＭＶ、游學修與蕭若元的「電影已死」口水戰，竟引起網民熱議及不少負評。游學修直言撞板要反省：「近排叫覺悟，試當真話明試嘢，做得唔好咪下次做好啲，但原來未準備充足就有機會錯，仲會搞到人，要小心。」對於網民要求越來越嚴謹，游學修坦言：「你有關注，個火先會更大，個火先會更甘。係幸運嘅，又唔委屈嘅，我哋作品會表達到想法出嚟，但表達方式會修飾。冇人可以100%全心全意，返工甚至做老闆都唔得，試當真已經係最少妥協嘅地方。」