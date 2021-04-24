改編自高人氣同名網漫，由李帝勳、李絮、金義聖等主演的SBS全新犯罪動作韓劇《模範計程車》，自本月9日播出以來收視成績都十分理想，雖然李帝勳曾被質疑一集收1億韓圜（約69萬港元）的劇酬，但卻使用替身演出，批評他不夠專業。未知是否收爭議影響，《模範計程車》昨日播出的第5集，收視比上一集微跌至上下部分別為12.3%和14.2%，香港劇迷可在「黃Viu煲劇平台」上追看。

首日返工撞正李絮

《模範計程車》講述一群無法受到法律保護而充滿冤屈的人的故事，他們為了展開復仇計劃而成立了秘密的士公司「彩虹運輸」，並利用的士司機的身份去追逐加害他們的人。李帝勳在劇中為替受害者復仇不時玩變身，繼之前扮老師調查校園暴力事件後，昨日一集又變身做理工科精英，扮精英混入一間著名的網絡公司，為社長在職場上暴力對待員工進行搜證，並為打到昏迷的員工復仇。不過李帝勳首日上班卻撞正檢察官李絮，令李絮好奇為何李帝勳由的士司機變成上班族。

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