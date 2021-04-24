近年專注返大陸搵人仔的張栢芝，繼日前搞咗一場改名大龍鳳之後，微博已經由「我是張百知」變返做「張柏芝」。而喺另一邊社交平台，栢芝今日貼出自己做倒立時不幸受傷嘅短片，佢又細心描述自己傷勢，不過佢以唔叫好標準嘅普通話加英文又夾句廣東話咁，要聽得明的話都真係……

栢芝喺片中主要講普通話嚟講，文字化之後，大約講咗呢啲：「疼到爆炸！（手指傷處）這裏拱起來，（指另一邊）這裏拱起來，Uh……so hurt！然後走路是……疼的。」

栢芝再拍自己的「事發現場」，見地上鋪了一塊瑜伽墊及毛巾，她說：「就是在這裏，我在這裏倒立的時候，我忘了我塗了……cream，so a bit slippery，然後我用的這個（展示髮夾頭飾）綁頭髮的，然後當我下降的時候，我的這個都破了，（廣東話）都爛喇。（又普通話返）哎唷，我的天啊，這裏都很滑，氣死我了！」

撞到腳都跛

而栢芝因為腳傷嘅關係，行起上嚟「趷吓趷吓」咁，佢喺片中賣可憐：「我現在走路都是要這樣才可以，啊，好疼呀！」佢另喺IG留言表示：「痛死我啦，明天肯定腫到不得了（現在躺在床上感覺越來越痛）。」

雖然見到栢芝都估到佢撞得好甘吓，但咁樣又唔鹹唔淡普通話夾英文又廣東話咁，一來唔容易聽得明啦，二來，對於佢班「米飯班主」，係咪又get到「疼到爆炸」有幾痛呢？想要圍爐取暖，都要圍得埋至得㗎……

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