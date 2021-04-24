Marvel超級英雄電影系列《復仇者聯盟》（The Avengers）全球大受歡迎，並殺入串流平台Disney+拍劇分一杯羹，頭炮《WandaVision》贏盡口碑，第二炮《飛隼與寒冬戰士》（The Falcon and the Winter Soldier）則獲得粉絲一致好評，昨日終播出最後一集，接盾棒成為「美國隊長」的「飛隼」安東尼麥基（Anthony Mackie），在結局中穿上新戰衣登場，而「洛基」湯赫度斯頓（Tom Hiddleston）擔正的Marvel重頭劇《Loki》將於6月11日緊接推出。

據《The Hollywood Reporter》報道，Marvel已決定開拍《美國隊長4》（Captain America 4），編劇Malcolm Spellman與Dalan Musson正籌備劇本，導演人選未定，而「飛隼」安東尼麥奇應會接任成新一集主角，影迷當然希望已卸任的「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）能夠回歸，亦不排除會以另一種方式登場。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）